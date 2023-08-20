أشاد الوكيل المساعد للدعم والمبادرات بوزارة شؤون الشباب البحرينية سعود الحدي بالعلاقات الشبابية المتميزة التي تربط بين بلاده والكويت.



جاء ذلك خلال استقبال الوكيل المساعد الحدي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله وخبير المعهد العربي بالكويت د.فيصل المناور.



وثمن الحدي، خلال اللقاء، حرص المعهد العربي للتخطيط على فتح قنوات تواصل مع وزارة شؤون الشباب البحرينية بما يخدم استراتيجيات وأهداف الوزارة والمعهد على حد سواء وتنمية الطاقات لدى الشباب والارتقاء بمهاراتهم.



وتطرق اللقاء إلى شرح عن تاريخ المعهد العربي للتخطيط وأهدافه في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشبابية في الدول العربية من خلال بناء القدرات والكوادر الوطنية وإعداد البحوث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وتشجيع ريادة الأعمال وعقد اللقاءات التنموية.



وبحث الحدي مع مسؤولي المعهد العربي للتخطيط سبل التعاون بين الجانبين وتأطير هذا التعاون وتقديم مبادرات مشتركة تجاه الشباب تسهم في تمكينهم. وأكد الحدي أن استراتيجية وزارة شؤون الشباب البحرينية تسعى دائما إلى تهيئة البيئة المثالية لاكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية والناشئة في مختلف المجالات وتحفيز الشباب كونهم عنصرا فاعلا في دفع عجلة التنمية والابتكار والمنافسة محليا ودوليا.



من جانبه، أشاد د.مال الله بالتطور الكبير الذي تشهده الحركة الشبابية في البحرين وتحقيقها لإنجازات متميزة على جميع الأصعدة، مؤكدا حرص المعهد العربي للتخطيط على التعاون مع وزارة شؤون الشباب البحرينية لتقديم عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمهارات الشباب ودعم مشروعاتهم وابتكاراتهم.