قدرة الكويت التكريرية بالخارج ستصل إلى 425 ألف برميل يومياً

حفر 19 بئراً استكشافياً خلال ٢٣/٢٤ و809 آبار تطويرية وإنتاجية

إنشاء 100 محطة وقود جديدة داخل الكويت لتلبية الطلب المتزايد

زيادة إنتاج الغاز بما يشمل المنطقة المقسومة إلى 1.4 مليار قدم مكعبة



أحمد مغربي



واصلت مؤسسة البترول الكويتية من خلال شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج تحقيق النجاحات والتغلب على مختلف العوائق والتحديات، وذلك من اجل رفع القدرة الانتاجية للنفط الخام تدريجيا للوصول الى المعدلات المستهدفة للطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط الخام البالغ قدرها 3.5 ملايين برميل يوميا في عام 2025 والوصول الى معدل 4 ملايين برميل يوميا في عام 2040.



ولتحقيق تلك الخطط الاستراتيجية تواصل مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت العمل على تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، اهمها قيام الشركة بحفر 431 بئرا خلال العام 2022/2023 حتى نهاية شهر فبراير 2023، وتعتزم الشركة حفر 19 بئرا استكشافية خلال 2023/2024 بالاضافة الى 809 آبار تطورا وإنتاجا تقريبا للوصول الى المعدلات المستهدفة للطاقة الانتاجية لدولة الكويت.



كما تهدف التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 الى زيادة إنتاج الغاز الحر (غير المصاحب) في دولة الكويت (بما يشمل المنطقة المقسومة) الى ما يعادل 1.400 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا في عام 2025، وذلك لتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود الغازي لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير اللقيم المناسب للصناعات البتروكيماوية الحالية منها والمستقبلية، حيث تم اكتشاف الغاز الحر في المكامن الجوراسية في عام 2006 في كل من حقل ام نقا والرحية ومطربة وحقول اخرى متفرقة في شتى انحاء دولة الكويت. وقد بذلت المؤسسة جهودا حثيثة لتطوير الغاز الحر في دولة الكويت وإنتاجه، حيث بلغ معدل انتاج الغاز الحر (غير المصاحب) من عمليات شركة نفط الكويت حوالي 510 ملايين قدم مكعبة قياسية يوميا (في المتوسط) خلال العام المالي 2021/2022ّ.



وفي إطار الجهود المستمرة والمبذولة لزيادة إنتاج الغاز الحر فقد تم توقيع عقد محطة الانتاج الجوراسي في 4 ديسمبر 2021 ومحطة الانتاج الجوراسي 5 في نوفمبر 2021 واللتين ستساهمان بدورهما في خطة الإنتاج الاستراتيجية لرفع انتاج الغاز الحر من الحقول الجوراسية، كما انه جار العمل على تطوير محطات الإنتاج الجوراسي القائمة 1، 2، و3 حيث تم الانتهاء من اختبار الاداء الاول لمحطة الانتاج الجوراسي 1 في نوفمبر 2021 وذلك بعد تطويرها مما ادى الى رفع الطاقة الانتاجية للمحطة الى 145 مليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب خلال العام المالي 2021/2022.



ومن جانب آخر، فقد تم توقيع مذكرة التفاهم لتطوير حقل الدرة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز و84 الف برميل من المكثفات يوميا (تبلغ حصة دولة الكويت منها 50%).



إنتاج الغاز المصاحب



تسعى المؤسسة وشركاتها التابعة الى الاستفادة من موارد الغاز واستغلالها في انتاج الطاقة بما يساهم في تقليل تكاليف استيراد كميات الغاز من الخارج، حيث تم تشغيل خط انابيب بطول 10 كيلومترات لنقل غاز الخفجي من عمليات الخفجي المشتركة الى مصنع إسالة الغاز التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية بالاضافة الى تحقيق نسبة انجاز ميكانيكي 100% في يونيو 2021 للنطاق الاساسي من المشروع.



وفي الاطار ذاته، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية وشركة نفط الكويت لتصدير الغاز الفائض من عمليات الوفرة المشتركة الى مرافق شركة نفط الكويت.



هذا، وتجدر الاشارة الى انه قد تم ولأول مرة تدشين خط نقل حصة دولة الكويت من الغاز الطبيعي والمسال المنتجة من المنطقة المقسومة المشتركة مع المملكة العربية السعودية في عمليات الخفجي الى المرافق النفطية المحلية (تقدر حصة دولة الكويت بـ 11 مليون قدم مكعبة من الغاز الخفيف و29 مليون قدم مكعبة من الغاز الحامض و6 آلاف برميل من الغاز المسال يوميا)، وذلك عبر خط انابيب بري وبحري يمتد طوله لحوالي 100 كيلومتر بين كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.



تنمية الاحتياطات النفطية



تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة التي تقتضي تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة عن طريق اضافة كميات من الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز سنويا، وذلك من خلال تحسين طرق الاستخراج من المكامن الهيدروكربونية المعروفة حاليا ومواصلة عمليات الاستكشاف المكثفة في المناطق البرية والبحرية للوصول للأهداف المستقبلية من معدلات الانتاج، فقد تم اكتشاف جديد للنفط والغاز في حقل حومة في اكتوبر 2021 والذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للكويت، وذلك نتيجة لتكثيف اعمال الحفر الاستكشافي، حيث يتمتع الحقل بقدرة انتاجية من النفط الخفيف تبلغ 1.452 برميلا في اليوم، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع لبدء عمليات الحفر البحري واستكشاف النفط والغاز في المياه الاقليمية الكويتية في ديسمبر 2021.



وفي السياق ذاته، تم الاتفاق مع الشريك في منطقة عمليات الوفرة المشتركة على مناطق امتدادات المكامن المنتجة ووضع الخطط لتطويرها بهدف استدامة الانتاج، وكذلك لوضع الاستراتيجيات وخطط الحفر للآبار المتعلقة بالاستكشافات الجديدة.



وفي مجال التكرير والتصنيع داخل دولة الكويت: التوسع في الطاقة التكريرية لتصل الى 1.6 مليون برميل يوميا كحد اقصى من الطاقة التكريرية في عام 2025، بالاضافة الى الايفاء بمتطلبات الاسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية.



وفي مجال التكرير خارج دولة الكويت: بناء القدرة التكريرية لتصريف 425 الف برميل يوميا من النفوط الكويتية بحلول عام 2025 في الاسواق الواعدة ذات النمو المرتفع، ويتم حاليا بناء مصفاة كويتية-عمانية مشتركة في منطقة دقم في سلطنة عمان والتي تبلغ طاقتها التكريرية 230 الف برميل يوميا.



اما مجال نشاط البتروكيماويات داخل دولة الكويت فتسعى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لتنفيذ البرنامج الرأسمالي «مجمع البتروكيماويات (الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني) المتكامل مع مصفاة الزور.



وفي مجال نشاط البتروكيماويات خارج دولة الكويت تسعى شركة البترول الكويتية لتنفيذ مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع مصفاة الدقم في سلطنة عمان، حيث تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع الثلاثي بين كل من شركة البترول الكويتية العالمية والشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وشركة النفط العالمية (OQ) في نوفمبر 2022.



وفي مجال البيع بالتجزئة داخل دولة الكويت تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية إلى إنشاء 100 محطة وقود تعبئة جديدة.