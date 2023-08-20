زياد العمر: الجوائز تجسد مدى استثمارنا المجدي في الطاقات البشرية كأصول جوهرية للنجاح

الجوائز تعد تقديراً عالمياً جديداً يؤكد أن «بيتك» يشكل علامة فارقة في مجال الموارد البشرية

البنك أصبح عنواناً لقصص نجاح في مختلف المجالات.. بفضل الاستثمار الدائم في موظفيه

نواصل إستراتيجية التركيز على استقطاب وتطوير المواهب وإعداد قيادات بقدرات استثنائية



حصد بيت التمويل الكويتي (بيتك) ثلاث جوائز عالمية في الموارد البشرية لعام 2023 من مجموعة براندون هول (Brandon Hall) المرموقة والمتخصصة في تقييم أداء البنوك والشركات والمؤسسات حول العالم من خلال دراسات وبحوث واستقصاء آراء خبراء متخصصين.



والجوائز هي: الميدالية الذهبية لفئة «الأفضل في برنامج تقدير الموظفين»، والميدالية الذهبية لفئة «برنامج إدارة المواهب الأكثر ابتكارا»، بينما حصد الميدالية البرونزية لفئة «الأفضل في تعزيز الارتباط الوظيفي».



وبهذه المناسبة، قال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك» زياد عبدالله العمر، ان الفوز بجوائز التميز من مجموعة Brandon Hall، وهي الجوائز الأعرق في مجال التعلم والتطوير، والموارد البشرية في الولايات المتحدة الأميركية، هو تقدير عالمي جديد يؤكد أن «بيتك» يشكل علامة فارقة ومعيار قياس benchmark في مجال الموارد البشرية، مبينا ان ذلك يتماشى مع مكانته كأكبر بنك في الكويت والبنك الاسلامي الرائد عالميا.



وأضاف العمر في تصريح صحافي ان «بيتك» أصبح عنوانا لقصص النجاح في مختلف المجالات سواء الاداء المالي، والجدارة الائتمانية أو المكانة العالمية والانتشار الجغرافي الواسع والتحول الرقمي والتميز في الحلول المصرفية المبتكرة، والخدمات المصرفية للشركات، والريادة في الاستدامة، والمبادرات الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق أكبر أرباح فصلية في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي.



وأكد أن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله أولا، ومن ثم الاستثمار المجدي في الموارد البشرية وتكامل الأعمال واعتماد أفضل الممارسات وأفضل برامج التدريب والتطوير وإدارة المواهب، مع ابتكار برامج خاصة في مكافأة وتقدير الموظفين حسب المقاييس العالمية، والأهم من ذلك الإيمان بأهمية الموارد البشرية كركيزة محورية وأصول جوهرية لنجاح المؤسسة.



برامج تقدير الموظفين



وأوضح العمر ان «بيتك» يولي أهمية قصوى لتقدير موارده البشرية وتشجيع الطاقات والمواهب المتميزة، مبينا ان «بيتك» ابتكر عدة برامج لتقدير ومكافأة الموظفين المتميزين، أبرزها برنامج «قدها» وهو الأول على مستوى القطاع المصرفي في الكويت.



ويستند البرنامج في اختياراته للموظفين المتميزين إلى معايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة الى الاهتمام بجميع الجوانب المهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن مستندا الى دراسات وممارسات عالمية لتقييم الموظفين وتقدير جهودهم وتميزهم. ويتضمن تقييمات شهرية، وربع سنوية، وسنوية، وحتى فورية.



وأشار العمر إلى أن الرواتب والمزايا والتعويضات التي يحصل عليها موظفو «بيتك» هي الأعلى مقارنة بالبنوك المحلية، وذلك حسب دراسة معدة من احد المستشارين العالميين المتخصصين في قياس المعايير الخاصة بالمزايا والتعويضات.



إدارة المواهب



وقال العمر ان «بيتك» يواصل استراتيجية التركيز على استقطاب وتطوير المواهب وإعداد قيادات ومواهب بقدرات استثنائية قادرة على إحداث التغيير الإيجابي ومواكبة نمو وازدهار مجموعة بيتك، وذلك عبر برامج تدريب وتطوير متكاملة بالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية مثل كلية هارفارد للأعمال وINSEAD وIMD، وكلية «IE» لإدارة الأعمال.



ولفت الى أن فريق تطوير المواهب في «بيتك» حريص على مواصلة جهود تعزيز مسار التطوير وتقييم فعاليته وتحديثه بأحدث الأفكار لتوسيع وإثراء المعرفة والخبرة لدى كل طاقات «بيتك» البشرية، مشيرا الى أن «بيتك» يواصل برنامج «فرصة» الذي صممه البنك ليضم المواهب الشبابية الكويتية وأوائل الخريجين في أقسام التكنولوجيا بالجامعات المحلية والدولية.



الارتباط الوظيفي



وأضاف العمر أن تعزيز الارتباط الوظيفي في «بيتك» من اهم الركائز التي يعتمد عليها، اذ يعتبر «بيتك» من أوائل البنوك المحلية والإقليمية في القيام بعمل الاستبيان الوظيفي السنوي، وذلك منذ عام 2013 - ومن خلاله يتم قياس رضا موظفيه بعملية شفافة ومهنية وسرية مع وجود إجراءات وخطط تنفيذية للعمل على تعزيز مكامن القوة التي يوضحها الاستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها الاستبيان، منوها بتصاعد مؤشر الارتباط الوظيفي سنويا مقارنة بنتائج الأعوام السابقة ومقارنة بالمؤسسات الإقليمية والمؤسسات ذات الأداء العالي.



ثمرة جهود العاملين



وأوضح العمر ان الجوائز هي ثمرة جهود وعطاء جميع العاملين في الموارد البشرية في «بيتك» والاهتمام المستمر من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورغبتهما الدائمة في تطبيق أفضل الممارسات وتحسين بيئة العمل وتطوير المواهب ورفع درجة الولاء والارتباط الوظيفي، مؤكدا ان الجوائز تشكل حافزا جديدا نحو مزيد من التطوير والتحديث لتحقيق أعلى معدلات الأداء للقدرات البشرية العاملة في «بيتك» واستقطاب المزيد من المواهب الشبابية بما يسهم في خلق أجيال متتابعة من القياديين القادرين على تحمل المسؤولية والحفاظ على نمو وتطور «بيتك» محليا وعالميا.



معايير منح الجوائز



الجدير بالذكر ان «بيتك» حصد الجوائز بالتنافس مع أكبر وأعرق المؤسسات والشركات العالمية، ما يعتبر إعادة تأكيد لريادة «بيتك» ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة، بل على مستوى العالم، لاسيما أن «بيتك» هو أول بنك على مستوى الكويت ومن الأوائل على مستوى الخليج العربي الذي ينال هذه الجوائز.



وتعتبر مجموعة براندون هول الأميركية (Brandon Hall Group) شركة التطوير المهني الوحيدة التي توفر البيانات، والأبحاث، والرؤى، والشهادات المتخصصة لقادة التعلم والتطوير حول العالم، حيث قامت المجموعة بتمكين والاعتراف بالممارسات المتميزة حول العالم في هذا الصدد، ما ساهم في تطوير أكثر من 10 ملايين موظف وقيادي.



وتمنح المجموعة الجوائز بناء على عدة معايير أهمها أن يكون البرنامج ملبيا لاحتياجات المؤسسة ومتميزا من ناحية التصميم والعرض ومتعدد المزايا قابلا للقياس، ويحقق تأثيرا إيجابيا على المؤسسة بشكل عام.