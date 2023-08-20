مفرح الشمري



ينطلق الليلة البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض الكتاب الصيفي السادس الذي تنظمه جمعية الخريجين الكويتيين بمقر الجمعية بمنطقة بنيد القار.



وستكون أولى الندوات الليلة في السابعة والنصف مساء، بعنوان «أين اختفى المسرح السياسي الكويتي؟»، وسيتحدث فيها كل من الفنان القدير جاسم النبهان، والمخرج نجف جمال.



اما غدا فسيقدم المذيع أحمد الرفاعي ندوة بعنوان «تجربتي بين الإعلام والأدب».



ويوم الثلاثاء، سيتحدث المحامي محمد جميل عن «حقوق المؤلف الفكرية»، بينما سيتحدث المستشار بمركز البحوث والدراسات الكويتية م. صلاح الفاضل عن «ملامح النشاط التجاري في الكويت خلال القرن التاسع عشر» في يوم الأربعاء 23 الجاري.



ويختتم معرض الكتاب الصيفي فعالياته بحفل موسيقي للفرقة اليمنية يوم الخميس 24 الجاري، الساعة 8:30 مساء.



يذكر ان مجموعة كبيرة من دور نشر ومؤسسات ثقافية تشارك في معرض الكتاب الصيفي السادس، منها: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، دار سعاد الصباح، بلاتينيوم وآخرون.