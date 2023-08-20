قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا ان فريقه مان سيتي بطل إنجلترا لكرة القدم سيتعرض لـ «القتل» لو انفق المال على تعاقداته على غرار تشلسي اللندني في الأشهر الـ 12 الأخيرة. بعد ان واجه النادي الأزرق 115 اتهاما بمخالفات مالية من رابطة الدوري «البريمييرليغ». لكن غوارديولا مصر على ان مقاربتهم كانت دوما حذرة، خلافا للإنفاق الباذخ لإدارة تشلسي بقيادة الأميركي تود بوهل أحد ملاك النادي، حيث أنفق تشلسي نحو مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) منذ الصيف الماضي.أما سيتي، فتعاقد مع قلب دفاع منتخب كرواتيا يوشكو غفارديول بصفقة قد تصل إلى 100 مليون جنيه. رغم ذلك، يظهر غوارديولا انزعاجه من الصفقات الفلكية التي يجريها تشلسي «لم يكن بمقدوري الجلوس هنا لو انفقنا مثل تشلسي في فترة الانتقالات الأخيرة، ستقتلونني».