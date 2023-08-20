

وجه النائب مهند الساير سؤالا مشتركا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، وزير الكهرباء والماء والطاقــة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد، وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، وزير الاعلام وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وجاء في نص السؤال



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل عين مستشارون كويتيون على بند الاستعانة او التعيين بدلا من المستشارين الوافدين وفق سياسة الإحلال في وزارة التجارة والصناعـــة ومكتب وزير الدولة لشوون الشباب أو أي من الجهـــات التابعــة لكم؟ حال الإجابة النفي يرجى إفادتي بالأسباب.



2- كشف بعدد المستشارين الوافدين المعينين على بند الاستعانة في الوزارة والمكتب والجهات التابعة لكم.



3- إحصائية بعدد المستشارين الوافدين المعينين لدى الوزارة والمكتب والجهات التابعة لكم، موضحا بها سنوات خدمتهم وتخصصاتهم العلمية.



4- إحصائية بعدد المستشارين الوافدين الذين أنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال.