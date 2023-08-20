

عبدالعزيز المطيري



شدد النائب د.مبارك الطشه على ضرورة إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه سابقا لتعديل قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجهة إبطال تقاضي فوائد على نظام الاستبدال بالنسبة للمتقاعدين.

وقال د.الطشه في تصريح لـ «الأنباء»، إن إنصاف المتقاعدين أصبح ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن اقتراحه ينص على أنه: يقع باطلا بطلانا مطلقا تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، على أن تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، وإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم.

وأضاف أن مؤسسة التأمينات مطالبة بإعداد آلية لسداد المبالغ المحصلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

وشدد د. الطشه على أن النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات يبين عدم وجود ما يجيز لها تحت أي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الفوائد الربوية تحريما قاطعا، مؤكدا أنه سيجري مشاورات برلمانية وتنسيقا لتمرير التعديل على قانون «التأمينات الاجتماعية»، لمخالفته الشرع والدستور ونتيجة للجور الذي ألحقه بفئة المتقاعدين.