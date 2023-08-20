تقدم النائب أسامة الزيد باقتراح برغبة قال في مقدمته: إنه لما تميزت المستشفيات التعليمية العالمية بكونها متطورة تكنولوجيا وتهدف إلى إحداث تأثير عالمي من خلال رعاية المرضى والبحث العلمي على حد سواء، ولما اشتهرت به هذه المستشفيات بعلاج الأمراض النادرة فضلا عن الشائعة، وتميزها بتقديم رعاية وملاحظة تفوق بجودتها المستشفيات غير التعليمية، وسعيا نحو انتقال الكويت إلى طبيعة أكثر علمية للمعرفة والممارسة الطبية والتقدم العلمي، ونظرا للكفاءات الطبية الوطنية وتاريخ كلية الطب - جامعة الكويت.

فإنني أتقدم بالاقتراح التالي:

«تأسيس أول مستشفى تعليمي في الكويت تكون إدارته وتشغيله تحت مسؤولية مجلس أعلى للتخصصات الطبية (الجامعة – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) يشتمل على جميع التخصصات الطبية (العلاج الطبيعي – الصيدلة – المختبرات – التمريض – التغذية – الاشعة – السجلات الطبية...) عبر تخصيص الأرض المحاذية لمستشفى مبارك الكبير (الواقعة في رواق منطقة الجابرية المقابل لطريقي 4 و30)، وذلك لإنشاء مبنى متعدد الأدوار مع تشييد مبنى متصل مخصص لإقامة الطاقم الطبي والتمريضي».