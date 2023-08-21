عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت مناقصة انشاء وإنجاز وصيانة المركز الصحي في مشروع خيطان الجنوبي وموعد اقفالها 14 سبتمبر واخر موعد لتقديم الاستفسارات عنها 24 اغسطس الجاري. وقالت المصادر إن من شروط الشركات المتقدمة للمناقصة ان يكون مضى على تأسيس الشركة او ممارسة النشاط بالنسبة للافراد اكثر من 10 سنوات، وألا يقل رأس مال الشركة او الاصول المملوكة للفرد عن مليون دينار.



ولفتت المصادر الى أن الشركات المحلية المنفذة لأعمال المباني العامة والتي تنطبق عليها الأسس والمعايير الواجب استيفاؤها من المناقصين يشترط ان تكون نفذت وأنجزت اعمال مماثلة لأعمال المناقصة كمقاول رئيسي في الكويت خلال الـ 10 سنوات الاخيرة من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع، مبينة انه لن يسمح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم اي جزء من المشروع عن تاريخ الانجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية من التقدم لمناقصة جديدة حتى تتم تسوية العقد محل التنفيذ.