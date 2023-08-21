وجه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز، جاء كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم تبلغ التكلفة المالية لمصروفات إدارة المطارات؟



2- كم تبلغ العوائد المالية الناتجة عن إدارة المطارات؟



3- كم عدد الشركات التي تقدم خدماتها في إدارة المطارات؟ وما التكلفة المالية على تلك العقود؟



4- ما مدى جاهزية الإدارة العامة للطيران المدني لإدارة المطار الجديد (T2) من خلال الكوادر المدربة والقادرة على إدارة مطار بهذا الحجم؟



5- ما الخطة التدريبية وجدولها الزمنى؟ وهل تواكب تاريخ إنجاز المطار؟



كما وجه سؤال إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما السعة السريرية لدى جميع المستشفيات الحكومية؟



2- ما خطة الوزارة لتوفير كمية كافية من الأدويـة الـتـي يـعانـي المواطنون من نقصها؟



3- كم عدد الطواقم الطبية الوطنية والخدمات الصحية المساندة؟ وما خطة الوزارة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي لرفع نسبة الكوادر الوطنية؟



4- ما الإجراءات المتبعة لدى الوزارة في اعتماد الكوادر الطبية لدى شركة الضمان؟ وكم تستغرق هذه الإجراءات؟



5- في حال تشغيل شركة الضمان كم يبلغ الوفر المتوقع في ميزانية الوزارة وحجم الضغط على الخدمات والطاقة السريرية والمخزون الدوائي والخدمات الطبية المساندة التي ستوفرها وزارة الصحة؟