وجّه النائب داود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تجاوز (223 مليون دولار)، وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة، والذي بين أن العقود جردت من محتواها الذي تمت بممارسات على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم تعرض على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة، وبيان دور الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت الذي كان يشغل عدة مناصب في نفس الشركة بالمخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة في تلك السنة المالية، والاستفسار عن وجود شبهات فساد في الشركة إدارية ومالية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- كشف بالمناصب والمهام التي تدرج فيها الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت؟ مع بيان ما إذا تم ترشيحه لهذا المنصب بالمفاضلة أم لا.



2 - بيان بالشهادات الأكاديمية والتخصصات العلمية الحاصل عليها المدير الحالي والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت وسنوات الخبرة العملية، مع تزويدي بالمزايا الوظيفية والمالية التي يحصل عليها.



3 - كشف تعيينات موظفي شركة نفط الكويت تمت خلال السنوات المالية من (2019) حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ أو تعيينات تمت خلال قواعد وسلوكيات الحياد؟ وهل تم توظيف عدد من الأطراف في عقود الشركات الاستشارية من دون إعلانات أو من غير أسس اختيارات سليمة؟ وهل يوجد موظفون حتى تاريخ ورود هذا السؤال يتقاضون مرتبات دون عمل حقيقي بالشركة؟



4 - دور وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية تجاه التجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة؟ وهل هناك تحقيق تم في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه؟ وهل الرئيس التنفيذي الحالي له دور في هذا التحقيق سواء بالسلب أو الإيجاب؟



5 - هل شكلت شركة نفط الكويت لجنة خاصة للتحقيق حول شبهات تضمين بنود غير محددة النطاق والمواصفات والأحجام في العقد رقم (17052578)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى إرفاق المستندات الدالة على ذلك، وما انتهت إليه مجريات التحقيق.



6 - كشف يتضمن عدد المؤتمرات الخارجية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت منذ توليه هذا المنصب، والمخصصات المالية التي صرفت من سفريات وإقامة وبدلات له ولفريق العمل المشارك في تلك المؤتمرات، ومسمى المؤتمر ومكان إقامته ومدته والغاية منه - كل على حدة.



7 - هل يوجد أقارب من الدرجة الأولى حتى أو الثانية للرئيس التنفيذي الحالي لشركة نفط الكويت يعملون معه في نفس الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب - فما درجة القرابة، وتاريخ التعيين، وما المسمى الوظيفي للقريب واختصاصه والشهادة العلمية الحاصل عليها وسنوات الخبرة العملية، وجهة العمل داخل الشركة، والمزايا الوظيفية والمالية التي يحصل عليها، وهل يوجد تعارض مصالح في إجراءات هذا التعيين بوظيفة القريب؟