وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، جاء كالتالي:



نظرا لأهمية شغل الوظائف القيادية، بحسبان ان الوظيفة القيادية تقع على رأس الوظائف المعاونة للحكومة في تنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة فضلا عن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية عن تسيير ومتابعة ورقابة سير العمل داخل الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.



لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو أحيلوا الى التقاعد منذ تولي سمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 وحتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بطلبات الاستقالة المقدمة ومبرراتها إن وجدت.



2 - عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم الذين لم يتم التجديد لهم في الوظيفة القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ هذا السؤال، مع تزويدي بأسباب عدم التجديد لكل قيادي على حدة.



3 - عدد من شغلوا الوظيفة القيادية بكل وزارات وأجهزة الدولة منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري المشار اليه والمنصب القيادي لكل منهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بنسخة عن المراسيم الأميرية الصادرة بالتعيين.



4 - عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة ومن في حكمهم حتى تاريخ السؤال، مع تزويدي بتاريخ شغر كل منصب منها والجهة التابع لها والأسباب والمبررات لعدم شغله.



كما قدم النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء فيه:



يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد القياديين والمنصب القيادي لكل منهم في الدولة، الذين تم تعيينهم في الوظيفة القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 24/7/2022.



2 ـ عدد القياديين ومناصبهم القيادية الذين أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة تعيينهم في الوظيفة، مع تزويدي بأسباب إنهاء خدمة كل منهم، منذ تاريخ 24/7/2022 حتى تاريخ السؤال.



ووجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء فيه:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ عدد القياديين وأسماؤهم ومناصبهم القيادية الذين وقع عليهم الاختيار لتولي المناصب القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصبه رئيسا للوزراء بموجب الأمر الأميري الصادر



بتاريخ 24 يوليو 2022 قبل وبعد العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 2022/6، 2023/18، 2023/25 بشأن آلية الاختيار لشغل الوظائف القيادية حتى تاريخ السؤال.



2 ـ عدد المرشحين للوظائف القيادية وأسماؤهم والمناصب القيادية المرشحين لها الذين لم يتم اختيارهم في شغل الوظيفة القيادية، مع بيان أسباب عدم اختيارهم، إن وجد، خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.



3 ـ الإفادة عن الوظائف القيادية التي لم يتقدم إليها سوى مرشح وحيد، إن وجد، مع بيان تلك الوظائف والجهة التابعة لها، مع تزويدي بأسباب ذلك وبيان السند القانوني في اختيار المرشح الوحيد خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.



4 ـ تزويدي بكل أوراق الترشح المقدمة من المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وكذلك سائر المخاطبات المتبادلة بشأنهم الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية مع الوزراء المعنيين أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أي جهة أخرى ذات علاقة، وكذلك أي ملاحظات أبداها ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى بشأن مدى توافر شروط الترشح من عدمه في المتقدمين لشغل الوظيفة القيادية خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.



5 ـ تزويدي بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين للوظيفة القيادية الذين وقع عليهم الاختيار وصدرت مراسيم أميرية بتعيينهم والسيرة الذاتية لكل منهم، مع بيان أي من قرارات مجلس الخدمة المدنية تم تطبيقها عند الترشح والاختيار خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.



6 ـ هل من بين من عينوا في الوظيفة القيادية من وردت بشأن ترشيحه ملاحظات أو تحفظات على التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى ذات علاقة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بتلك الملاحظات مع بيان أسباب التجاوز عن تلك التحفظات وإصدار المراسيم الأميرية بتعيينهم في الوظيفة خلال الفترة من تاريخ 24 يوليو 2022 حتى تاريخ السؤال.



كما وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء فيه:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1 ـ هل تم استثناء أي قيادي من شروط الترشح للمناصب القيادية منذ تولي سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح منصب رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2022؟ في حال الاجابة بنعم، يرجى افادتي بأسماء القياديين الذين تم استثناؤهم مع بيان الشروط التي تمت الموافقة على الاستثناء منها، مع تزويدي بكل المراسلات المتبادلة بخصوص الاستثناء وكذلك نسخة من موافقة رئيس مجلس الوزراء على الاستثناء مع بيان أسباب ومبررات ذلك، ان وجد، خلال الفترة من 24/7/2022 حتى تاريخ السؤال.



2 ـ تزويدي بكل مخاطبات ديوان الخدمة المدنية الموجهة الى كل الجهات ذات العلاقة بالترشيح للوظائف القيادية والتي تحفظ او رفض فيها ديوان الترشيح لعدم استيفاء المرشح للشروط المؤهلة لشغل الوظيفة القيادية، خلال الفترة من 24/7/2022 حتى تاريخ السؤال.