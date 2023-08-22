دارين العلي



بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال السنة المالية السابقة 494 مليون دينار بنسبة تحصيل 88.9% مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية.



وبحسب التقرير الوارد حول إيرادات الجهات الحكومية، احتلت الكهرباء الترتيب الأول في إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال السنة المالية نفسها، تلتها الإدارة العامة للجمارك بإجمالي إيرادات بلغ 402.8 مليون دينار، ثم وزارة المالية الإدارة العامة بإجمالي إيرادات بلغت 356 مليون دينار.



وقالت مصادر مطلعة إن الإيرادات المحصلة من قبل الوزارة هي نظير خدمات بيع الكهرباء والماء وإيصال التيار للقسائم الجديد وخدمات أخرى.



هذا وأوضح التقرير أن إجمالي مصروفات الوزارة 3.085 مليارات دينار خلال السنة المالية المذكورة وذلك لتغطية كل بنود ميزانية الوزارة منها رواتب ومكافأة وعلاوات الموظفين والسلع والخدمات المتمثلة في النفط والزيوت المستخدمة في تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، إضافة إلى بند شراء الأصول غير المتداولة المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء الجديدة والدفعات المالية المدفوعة لمقاولي العقود.



وبين التقرير أن النسبة المئوية المصروفات بلغت 95.3% مقارنة بإجمالي المبالغ المقدرة من قبل وزارة المالية للكهرباء بداية السنة المالية والتي تم تقديرها بـ 3.237 مليارات دينار لتغطية كل البنود المذكورة.