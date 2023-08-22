د.حنان بلخي: نشيد بما تقوم به الكويت من جهود لتأمين الدعم المنقذ لحياة الملايين في ظل الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ





عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي، المدير العام المساعد لشؤون مقاومة المضادات الحيوية في منظمة الصحة العالمية د.حنان بلخي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة د.منذر الحساوي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية د.هشام كلندر، ومدير إدارة العلاقات الصحية الدولية د.رحاب الوطيان، ومدير إدارة العلاقات العامه خالد العارضي. وأعرب الوزير على هامش اللقاء، عن ترحيبه بزيارة المدير العام المساعد لشؤون مقاومة المضادات الحيوية في منظمة الصحة العالمية للكويت، معربا عن تطلع وزارة الصحة لمواصلة تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة. هذا، وقد تناول اللقاء بحث تعزيز قدرة الكويت للاستجابة للتحديات الصحية، والتخطيط المتكامل للاستجابة والتأهب بشكل أفضل للطوارئ الصحية.



من جهتها، أشادت المدير العام المساعد لشؤون مقاومة المضادات الحيوية في منظمة الصحة العالمية د.حنان بلخي بما تقوم به الكويت من جهود لتأمين الدعم المنقذ لحياة الملايين، في ظل الأزمات الإنسانية والطوارئ، بصفتها شريكا وداعما لأنشطة المنظمة، مثمنة دعم الكويت للمبادئ التوجيهية لميثاق الأمم المتحدة، ودورها الإنساني الرائد لتوفير التدخلات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، مشيرة خلال اللقاء الى بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية، والاستفادة من التجارب البناءة في شتي مجالات الصحة العامة، والاستجابة والتأهب للطوارئ الصحية.



وكانت د.بلخي قد قامت بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال، مشيدة بالمستوى الراقي للخدمات العلاجية التي يقدمها، وما يزخر به من كوادر وطنية على أعلى مستوى من المهنية، مؤكدة أنه فخر للكويت والمنطقة. كما أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة والاطلاع على أهم الإنجازات الكويتية وتحديدا ما يخص علاجات الأطفال، والوصول بالعلاجات لجميع فئات المجتمع، منوهة بقدرة الكوادر الوطنية الكويتية في العمل على علاج المرضى، والاهتمام بهم علاجيا، فضلا عن الاهتمام بالنواحي السيكولوجية والاجتماعية لجميع الأطفال.



وثمنت التعاون الثنائي بين المنظمة والكويت التي تعتبر إحدى الدول التي استطاعت العمل على إنجاز وتحضير الخطة الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية، والتي ستكون خطوة مهمة لعمل شراكات بين المنظمة و194 دولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون على جميع الأصعدة وليس فقط مقاومة المضادات الحيوية بما يخدم الكويت والمنطقة.



وفيما يخص حملات التوعية الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية، قالت د.بلخي إن هناك خططا وطنية لكل دولة بهذا الشأن تضم 5 ركائز مهمة، ومنها التوعية المجتمعية حول مضار كثرة تناول المضادات الحيوية خاصة في الدول التي تواجه صعوبة في صرف المضادات دون وصفة علاجية.