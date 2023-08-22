وجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، جاء فيه:



نشرت جماعة الخط الأخضر البيئية مؤخرا صورا تظهر انتشار بقعة من الزيت على سواحل الكويت بمساحة تبلغ نحو 29.7 كيلومترا.



وبحسب البيان الذي أصدرته الجماعة، تمتد البقعة بطول أكثر من 12كم وعرض 3.9 كم، وتتمركز شرق ساحل الفنطاس وتهدد بحر الكويت وسواحلها، وتنذر بكارثة تلوث ضخمة قد تقضي على المخزون السمكي. وبالنظر الى خطورة ما ذكرته الجماعة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مدى صحة ما ذكر بشأن تمدد بقعة من الزيت على سواحل الكويت بمساحة 29.7 كيلومترا؟ وهل رصدت المحطات التابعة للهيئة العامة للبيئة حدوث تلوث بحري في مياه الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم بلغت مساحة التلوث ونطاقه؟ وما نوع الملوثات؟ وما مدى تأثيرها على الحياة البحرية والثروة السمكية؟ وهل تم التعرف على مصدر بقعة الزيت؟ وهل رصدت الهيئة خلال الفترة الأخيرة أي تسرب نفطي من سفن أو ناقلات في الخليج؟



2 - ذكرت الهيئة في بيان أصدرته مساء يوم 18 الجاري انها تلقت بلاغا من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية حول رصد بقعة يشتبه في انها تلوث نفطي بالزيت في احد المواقع من المياه الإقليمية الكويتية، وذلك من خلال صور الأقمار الاصطناعية، وقالت انها قامت بالتنسيق مع عمليات خفر السواحل وتم مسح المنطقة البحرية ولم يرصد تلوث «حتى هذه اللحظة»، كما تم مسح المنطقة من خلال العمليات البحرية بشركة نفط الكويت ومسح المنطقة الساحلية المقابلة للموقع من خلال فريق من الهيئة وشركة البترول الوطنية الكويتية، ولم ترصد اي ملوثات عدا ملاحظة تكاثر نوع من الأعشاب البحرية على ساحل المنقف، فما فحوى او مضمون البلاغات التي تلقتها الهيئة من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منهما، وهل زودت المنظمة والمركز الهيئة بصور الأقمار الاصطناعية التي تضمنت رصدا للبقعة المشتبه في انها تلوث نفطي بالزيت؟ وهل فحص خبراء ومختصون في الهيئة الصور؟ وما النتائج التي خلصوا اليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها اذا كانت الإجابة بالإيجاب.



3 - هل حدثت الهيئة بياناتها او أجرت عمليات بحث او رصد جديدة في وقت لاحق للتثبت، في ضوء التناقض بين البلاغين من جهة والنتائج الأولية التي توصلت اليها الهيئة من جهة ثانية؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما النتائج الأخيرة التي تم التوصل اليها؟ واذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب ذلك؟



4 - ذكرت الهيئة في بيانها ان فريق البحث المشترك مع شركة البترول الوطنية الكويتية لم يرصد اي ملوثات عدا ملاحظة تكاثر نوع من الأعشاب البحرية على ساحل المنقف، فهل أجرت الهيئة اي بحث او دراسة حول أسباب تكاثر الأعشاب البحرية وتأثيرها على الحياة البحرية والثروة السمكية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها اذا كانت الإجابة بالإيجاب.