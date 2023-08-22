ضم المبتعثين من قبل الجهات الحكومة الآخرى للمشمولين



تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح برغبة قال في مقدمته: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021 على القرار بتكليف وزارة العليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 50% اعتبارا من السنة المالية 1 أبريل 2023، وذلك بسبب ارتفاع مستويات المعيشة بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم. وأيضا تمت الموافقة على صرف بدل فيزا للطلبة المبتعثين إلى المملكة المتحدة، حيث ان رسوم إصدار الفيزا للطالب تعتبر مكلفة جدا.



إلا ان هذا القرار لم يشمل المبتعثين من الجهات الحكومية الأخرى كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية، وأن التضخم وارتفاع مستويات المعيشة لا يفرق بين مبتعثي التعليم العالي او أي جهة أخرى، بل ان مبتعثي الجهات الأخرى قد يكون التأثير عليهم أكبر باعتبار ان بعض المبتعثين يصطحبون العائلة معهم من زوجة وأبناء.



ونص الاقتراح على ما يلي:



«شمول الطلبة المبتعثين من الجهات الحكومية الأخرى كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وديوان الخدمة المدنية وغيرها بقرار زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج».