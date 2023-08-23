دمشق - هدى العبود



إنجاز جديد يحققه المخرج والفنان السوري السدير مسعود ضمن الدراما المصرية، وهذه المرة لصالح شبكة «نتفليكس» العالمية كأول مخرج سوري يقدم مسلسل أورجينال من إنتاج الشبكة وليس من مكتبتها الجاهزة.



العمل الجديد، الذي قارب السدير على إنهاء مشاهده، يمتد لثماني حلقات ضمن قالب «الفورمات» وهو الثاني من هذا النوع بالنسبة له بعد تجربتي «منعطف خطر» و«قيد مجهول».



ويحمل المسلسل الجديد اسما مؤقتا وهو «جريمة في الذاكرة» وينتمي لفئة الأعمال البوليسية التي تتضمن لغزا حول هوية القاتل، ومن أبرز أبطاله: آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، صبا مبارك، راكين سعد، شريف سلامة، محمد علاء، وتامر نبيل، بالإضافة الى تواجد الوجوه الشابة التي يبدو الرهان عليها كبيرا للعب أدوار بارزة في العمل، كما تأتي الموسيقى التصويرية بتوقيع الموسيقي أمين أبو حافة، ولا تغيب بصمات الاسم اللامع في عالم الإنتاج محمد مشيش عن العمل.



يشار إلى أنه سبق للدراما السورية أن قدمت عملا يحمل نفس الاسم «جريمة في الذاكرة» المأخوذ عن رواية «الجريمة النائمة» للكاتبة أجاثا كريستي، وقد عرض هذا المسلسل في سنة 1993 وصاغ السيناريو له حينها الأديب ممدوح عدوان، حيث دارت أحداثه حول جريمة قتل حدثت قبل 20 عاما، وتظل هذه الجريمة نائمة حتى تعود ابنة زوج القتيلة لتكشف الحقيقة، وتتسبب في القبض على المجرم.



جدير بالذكر أيضا أنه سبق للمخرج السدير مسعود أن عرض له عبر المنصة المذكورة مسلسل «قيد مجهول» والذي تدور أحداثه قبيل الحرب على سورية في أجواء من التشويق والإثارة، ويحاكي سلسلة من الجرائم الغامضة التي يحقق فيها الأمن الجنائي، وتتقاطع مع حياة زوجان يعانيان من ضيق ذات اليد، وقد جمع المسلسل كلا من: عبدالمنعم عمايري، إيهاب شعبان، نظلي الرواس، هيا مرعشلي، جيانا عنيد، وآخرين.