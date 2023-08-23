هادي العنزي



اختتم السالمية تحضيراته للموسم الكوري الجديد بالفوز على نظيره الساحل 2-1 في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول، حيث سجل هدفي السماوي البرازيلي «سيبا»، وعثمان الدوسري. وجاء الفوز على الساحل الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ليكون ختام تحضيرات استمرت لأكثر من 6 أسابيع حيث بدأ تحضيره محليا، ثم دخل في المرحلة الإعدادية الأهم من خلال معسكر خارجي في العاصمة الصربية بلغراد، لعب خلالها 5 وديات، فاز في ثلاث منها، وخسر واحدة وتعادل في مثلها وسجل 15 هدفا، فيما تلقت شباكه 7 أهداف. وقد استقر المدرب الوطني د.محمد المشعان على التشكيلة الأمثل لفريقه التي سيواجه فيها العربي مساء بعد غد الجمعة، على ملعب الأخير، في بداية تعد صعبة على كلا الفريقين.