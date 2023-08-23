تفقدت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي صباح امس مشروع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد السكنية وبحيرة شهد لتجميع المياه، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة.



وقال رئيس اللجنة النائب أ.د.حمد المطر في تصريح صحافي إن اللجنة رصدت عددا من المخالفات البيئية تتحمل وزيرة الأشغال مسؤوليتها.



وأعلن المطر عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص وجود عدد كبير من وحدات المعالجة التي كلفت 14 مليون دينار لا تعمل.



وأوضح ان من أبرز المخالفات المرصودة قيام أطراف مجهولة بزراعة أنواع من الأسماك في البحيرة بشكل غير قانوني واحتمال قيامهم ببيع هذه الأسماك في الأسواق.وبين أن وزارة الأشغال ذاتها تخالف قانون البيئة بشكل واضح وصارخ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة سجلت عددا من المخالفات بحق وحدات معالجة المياه كان آخرها في العام الحالي.



ورأى أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بهدر المياه الجوفية وتحولها للصرف الصحي بدلا من ري الأشجار واستغلالها في الزراعة التجميلية، مبينا أن هذا المشروع يقوم بمعالجة 22 ألف متر مكعب من المياه يوميا يستغل منها ألفا متر مكعب فقط في الزراعة والباقي يهدر.



ولفت إلى أنه بالقرب من هذا الموقع يوجد مشروع سكني قائم ومشاريع سكنية أخرى جار العمل فيها ستضم قرابة 110 آلاف نسمة، مستغربا الإبقاء على هذا المشروع بمقربة من مساكن المواطنين، مما يتسبب في تعرضهم لمخاطر صحية نتيجة البكتريا والبعوض.



وبين أن الحلول المؤقتة مثل رش المبيدات في هذه البحيرات لم تعد مقبولة، مطالبا بإبعاد هذه البحيرات عن مساكن المواطنين لمسافة آمنة. ودعا إلى تحويل هذه البحيرات إلى محميات طبيعية، وذلك نظرا لموقعها المناسب وتوافر الظروف المناسبة لتكاثر الطيور فيها.



وتوجه د.المطر بالشكر للفريق الذي تعاون مع لجنة شؤون البيئة من العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة.



وحذر د.المطر من أي مساس بهؤلاء الموظفين الذين تعاونوا مع لجنة البيئة لإنجاز عملها، معتبرا أن أي ضرر يلحق بهؤلاء الموظفين هو ضرر بمجلس الأمة.



وذكـــر أن مسؤوليــــــة وزارة الأشغال حماية هؤلاء الشباب، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة سيفعلون كل أدواتهم الدستورية للتعامل مع هذه الجريمة البيئية المكتملة الأركان.



وخلال جولته، التقى د.حمد المطر المواطن بدر العتيبي من أصحاب المنازل القريبة من البحيرات، الذي ناشد سرعة معالجة هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة. وبين العتيبي أن المشكلة مضى عليها أكثر من 10 سنوات والحكومات المتعاقبة وعدت بحل المشكلة ولكن ذلك لم يحصل، موضحا أن القطاع «E» أكثر القطاعات تضررا من المشكلة، وأن الحل الجذري باستكمال مشروع الربط بمحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.