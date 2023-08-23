







وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كالتالي:



بالإشارة إلى قانون التقاعد المبكر وما ورد فيه من نصوص، وإلى القواعد العامة للتقاعد وفقا لاشتراطات المؤسسة العامة aللتأمينات الاجتماعية، وحرصا منا على تطبيق القانون وعدم المساس بأموال المواطنين دون وجه حق. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما مدة الاستقطاع القصوى لخصم مبلغ اشتراك التأمينات الاجتماعــيـــة للـمــوظفـيــــن الكويتيين؟



2- هل تستمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باستقطاع مبالغ الاشتراك من الموظفين وهم على رأس عملهم بعد مرور مدة 30 سنة خدمة في حال عدم تقاعدهم؟



3- ما الإجراءات المتبعة من قبل التأمينات الاجتماعية في حال تقاعد الموظف وقد تم استقطاع المبلغ منه لمدة أكثر من المقررة؟



4- كم عدد الموظفين الكويتيين المتجاوزين لخدمة 30 سنة ولم يتقاعدوا ومازال الاستقطاع مستمرا عليهم؟ وما إجمالي المبالغ المستقطعة من جميع المتقاعدين لهذه الفئة حتى تاريخه؟



5- كم عدد الموظفين على رأس عملهم ممن أتموا 30 سنة خدمة وأعمارهم دون الـ 55 سنة؟ وهل الاستقطاع بعد المدة المقررة إجباري أم اختياري؟



6- في حال إحالة الموظف الى التقاعد بطلب من جهة عمله لتجاوزه خدمة 30 سنة ودون الوصول إلى سن التقاعد (55) سنة، هل يتم تطبيق نسبة الاستقطاع على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد المبكر؟