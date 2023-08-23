أعلن النائب سعد علي الخنفور عن تقديمه حزمة أسئلة لعدد من الوزراء عن المشاكل التي يعاني منها أبناء مدينة المطلاع، مشيرا الى أن الوعود الحكومية المستمرة في الانتهاء من كل أعمال المدينة منذ إصدار أمر البناء حتى الآن لم تنفذ وما زال سكان المدينة هم الخاسر الوحيد في هذه المنظومة.



وأشار الخنفور الى أنه تقدم بعدة أسئلة إلى وزير الكهرباء والأشغال عن تأخر استكمال الخدمات العامة في المدينة قائلا: ليس من المعقول غياب الإنارة والكهرباء عن المباني العامة والطرق الرئيسية والضواحي والطرق الفرعية، الأمر الذي حول المدينة إلى مدينة ظلام.



وزاد الخنفور كذلك الأمر يتعلق بوزارة الأشغال، وعليها أن تستكمل الجدول الزمني المعلن لعقود الخدمات واستكمال رصف الطرق، وكذلك الانتهاء من طريق «سليل الجهراء» لربط مدينة المطلاع مع طريق الدائري السادس السريع.



وأضاف الخنفور انه على كافة الجهات الحكومية أن تتأكد من الطبيعة الخاصة من أراضي المطلاع، لاسيما ما قيل عن دراسات تؤكد انخفاض أراضيها الأمر الذي يعرضها لتباين المنسوب واحتمالية تجمع مياه الأمطار مستقبلا، كما حدث في مدينة صباح الأحمد، مطالبا الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاشغال باتخاذ كل التدابير حتى لا تغرق المدينة من أي تجمع مياه تتعرض له المنطقة مستقبلا.



واختتم الخنفور قائلا: لم يعد للوزراء حجة في تنفيذ مخططاتهم الزمنية بعد اعتماد مجلس الأمة الميزانية الجديدة، قائلا: سنتابع تحركات الوزراء في هذا الملف، وننتظر الإجابات عن الأسئلة الموجهة للوقوف على مدى تعاون الوزراء معنا في القضية الاسكانية.