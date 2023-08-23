وجّه النائب د.محمد المهان سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال في مقدمته: تعد منطقة الوفرة السكنية من المناطق النائية التي تفتقر إلى أهم الخدمات الأساسية التي يحتاجها قاطنوها، وأبرزها عقود النظافة، حيث إن تراكم القمامة والروائح المنبعثة منها تدل على أن هذه المنطقة مهملة



ولا يكترث أحد لساكنيها.



وطالب تزويده وإفادته عن الآتي:



1 - يرجى تزويدي بمدة كل عقد، وقيمته وأسماء الشركات التي جرى التوقيع معها.



2 - هل يوجد عقد للنظافة حاليا في منطقة الوفرة السكنية؟ في حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم طرح مناقصة حتى ورود هذا السؤال.



3 - هل رصدت بلدية الكويت مخالفات على الشركات التي جرى التوقيع معها فيما يتعلق بالنظافة للمناطق؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقوبات.



4 - كم عدد الشكاوى التي تسلمتها بلدية الكويت بشأن نظافة منطقة الوفرة السكنية ومنطقة الوفرة الزراعية منذ 1-1-2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وبيان ما قامت به البلدية تجاه هذه الشكاوى؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الشكاوى.