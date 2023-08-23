قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله إن المعهد يدرب سنويا ما يزيد على 2000 متدرب ومتدربة من شباب المبادرين في مختلف مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به مال الله أمس الأول الاثنين عقب الحفل الختامي لبرنامج التدريب الصيفي (تنمية المهارات القيادية لدى الشباب) الذي انطلق في يوليو الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وبدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تأهيل القيادات الشبابية وتزويدهم بمهارات القيادة في الإدارة الوسطى أو في المشاريع الصغيرة، مبينا أن «العربي للتخطيط» لامس اهتمام وحرص الشباب الكويتيين على التعلم واكتساب المعارف والمهارات التي قدمها هذا البرنامج على مدار ستة أسابيع.



وأفاد بأن البرنامج يتكون من ستة محاور، هي المهارات الإدارية الفعالة وتنمية المهارات القيادية وتنمية التفكير الإبداعي والابتكاري ومهارات تحليل وحل المشكلات ومهارات طرح المبادرات وصياغتها بالإضافة إلى التنمية في الكويت.



من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالوكالة ناصر الشيخ في تصريح مماثل إن الهيئة تهدف دوما لأن يكون للشباب دور فعال في المجتمع ومساعدة البلاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف الشيخ أن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الشباب في تخطيطهم للبرامج والمشاريع التنموية وكيفية الحصول على التمويل المناسب.



بدورها، أكدت المتدربة عليا المطيري نيابة عن المتدربين أن البرنامج ساهم في دعم الشباب وتنمية قدراتهم انطلاقا من أهدافه الرامية لدعم خطة التنمية (كويت جديدة 2035) التي تضمنت بين ركائزها التنمية البشرية.