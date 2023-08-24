عبدالكريم العبدالله

رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 1086 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساندة. وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء» أن القرار شمل رفع المستوى الوظيفي لـ 379 من العاملين في المختبرات الطبية و193 صيدليا، 137 علاج طبيعي و114 أشعة وطب نووي، و85 تغذية وإطعام و39 فني طوارئ طبية، فضلا عن 30 مشرفا صحيا وغيرها من الوظائف الفنية الأخرى.

وتضمن القرار رفع المستوى الوظيفي لـ 69 موظفا وموظفة من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في مجال الخدمات الصيدلانية والطبية المساندة.

وفيما يلي الأسماء:

رئيس اختصاصي صيدلة



هنادي فيصل عبدالرحيم - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.



علي حمد الوشمي - مركز علاج الإدمان.



فاطمة محمد الصفار - إدارة المستودعات الطبية.



أحمد مجدي أبوالفتوح - مركز الفروانية الغربي الصحي.



شريف زكي عبدالحليم - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



سانتوش مامين صمويل - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.



حسني السيد عبدالعليم - مستشفى مبارك الكبير.



أحمد سليمان شفيق - مستشفى الجهراء.



أحمد حامد أبوحشيش - مستشفى الأميري.



فاطمة إبراهيم عبدالرزاق - مستشفى مبارك الكبير.



صافيناز أحمد صبري - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.



داليا محمد خيري إبراهيم - مستشفى الصباح.



ياسر حسين محمد حسين - مركز الصليبخات الصحي.



إبراهيم سعد كاسب محمد - مركز الدوحة الصحي.



المهدي عوض زور - مستشفى الولادة.



أمير السيد الشيوي - مستشفى مبارك الكبير.



حازم سامي منصور - مستشفى ابن سينا.



عيسى المرسي رمضان - مركز الرابية الصحي.



أسامة أحمد عبدالجواد - مستشفى الصباح.



هشام عبدالحميد باقر - إدارة التفتيش الأدوية.



هيفاء جابر العتيبي - مستشفى الفروانية.



رسام عواد محمد الشمري - منطقة الجهراء الصحية.



أسامة رمزي محمد - مركز بنيدر الصحي.



عمرو محمد إبراهيم أحمد - مركز الفحيحيل الصحي.



محمد ماضي محمد توفيق - مركز الصباحية الغربي الصحي.



هاني نظمي فرنسيس - مركز الدوحة الصحي.



سمر كمال محمد عبدالكريم - مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي.



شيرين حامد القطري - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.



اختصاصي أول صيدلة



عبدالله عوض العنزي - إدارة المستودعات الطبية.



منوه زعال العنزي - مستشفى الجهراء.



إيمان جاسم الصراف - مركز الرميثية التخصصي.



محمد كاظم قاطع - مستشفى مبارك الكبير.



محمود محمد مطاوع - مستشفى الصباح.



أحمد محمد مطاوع - مستشفى الرازي.



دعاء عيسى عثمان - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.



مروه عبدالعزيز احمد عبده - ادارة المستودعات الطبية.



احمد عرابي سيد محمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



هيثم سمير ابوسريع - مستشفى ابن سينا.



عمر ياسر جانودي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية.



محمد ثروت الصياد - مستشفى الصباح.



وليد فوزي محمد احمد - مستشفى الجهراء.



إيمان عبدالعزيز عبدالله - مركز الكويت للصحة النفسية.



احمد فاروق عطا - مركز الفروانية الغربي الصحي.



محمد سيد عبدالنبي - مستشفى ابن سينا.



ممدوح محمد عبدالمجيد - مستشفى ابن سينا.



يسرا نبيل شرقاوي - مستشفى مبارك الكبير.



سارة عبدالله العجمي - مستشفى العدان.



نجوان زكريا يوسف - مركز حولي الغربي الصحي.



رفعت عاشور سليمان - مستشفى الفروانية.



عبدالحميد هريدي عبدالحميد - مستشفى السجن المركزي.



محمد حامد رمضان - مستشفى الأميري.



حازم محمد الشاذلي محمود - مركز أسعد الحمد للأمراض الجلدية.



سامية شفاقة العنزي - إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية.



نورة سالم احمد الحمدان - مستشفى العدان.



الزهراء سلمان سيد هاشم - مركز المسايل الصحي.



مريم سالم سبتي الكندري - مركز عيادة قصر بيان.



مريم بدر حمد العتيقي - مركز حمد الصقر التخصصي.



محمود محمد الشيخ - مركز جابر الأحمد (2).



بشار حسين طحان - مركز القيروان الصحي.



ياسمين زكريا محمد السيد - مركز أبوحليفة الصحي.



يوحنا عبيد عبدالله - مستشفى جابر الأحمد.



آمال مراد صدى - مستشفى جابر الأحمد.



روماني مرقس عياد - مركز فهد الأحمد الصحي.



نهى نبيل علي محمد - مستشفى جابر الأحمد.



غادة أحمد التبريزي - مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي.



اختصاصي صيدلة



أحمد جلال الحسيني - مركز الكويت للصحة النفسية.



العنود خالد عبدالكريم سطام - مركز العارضية الشمالي الصحي.



هدى راشد حمد العتل - مركز هدية الصحي.



انوار حمود الخالدي - مستشفى الصباح.



نورة عبدالحكيم العبدالحافظ - مركز حمد الصقر الصحي.



مريم دخيل العتيبي - مستشفى مبارك الكبير.



فاطمة حميد الكاظمي - مركز صباح السالم الشمالي.



سارة السيد عبدالعال - مركز الأندلس الصحي.



منار محمود عثمان - مستشفى الأميري.



ياسمين احمد حامد - مركز خيطان الجنوبي.



يارا مجدي عبداللطيف - مركز الفيحاء الصحي.



قاسم احمد الحكيم - مركز العارضية الجنوبي.



دلال شعوي المطيري - مستشفى ابن سينا.



طيبة خالد الياسين - مركز مشرف الصحي.



شيماء يعقوب صادقي - مستشفى الأميري.



ليلى مصطفى عابدي - مركز الشهداء الصحي.



أحمد حمود الفريح - مستشفى الفروانية.



آمنة عيسى الأنصاري - مستشفى الفروانية.



زينب فيصل حمزة - مركز مبارك الكبير الشرقي.



إيمان محمد ميهوب - مركز الرقة الصحي.



الهنوف مطلق الجبري - مستوصف شرق الأحمدي.



عفاف سمير شبانة - مستشفى جابر الأحمد.



سمر عنتر الدمرداش - مستشفى جابر الأحمد.



كريم نبيل عطالله ايوب - مركز صباح الاحمد الصحي.



صيدلي أول



بدرية شليويح العتيبي - مستشفى الفروانية.



فاطمة خميس الفيلكاوي - مركز الأندلس الصحي.



إسراء محمد امين عوض - مركز الجهراء الصحي.



علي عبدالمحسن المهنا - مستشفى مبارك الكبير.



نادية يوسف الحاتم - ادارة تفتيش الأدوية.



فاطمة محمد الكندري - مستشفى مبارك الكبير.



محمد يوسف المطوع - مستشفى الفروانية.



جراح باسم محمد - مركز مبارك الكبير الشرقي.



جمانة محمود الطبطبائي - مركز محمود حاجي حيدر الصحي.



سناء حمد حسن العجمي - مركز العدان الصحي.



خالد مطر منديل المطيري - مركز تيماء الصحي.



آمنة رجعان الرشيدي - مركز الفردوس الشمالي.



علي حامد حويان المطيري - مركز اسعد الحمد للأمراض الجلدية.



ابتسام فايد الرشيدي - مركز صباح السالم الشمالي الصحي.



باهر خليل عبده - مستشفى الفروانية.



فاطمة يوسف الجيران - مستشفى مبارك الكبير.



دانة عبدالأمير اسيري - مستشفى مبارك الكبير.



خالد عدنان محمد البزاز - مستشفى مبارك الكبير.



سارة تقي محمد الحربي - مستشفى مبارك الكبير.



شهد زيد صالح الشواف - مركز محمود حاجي حيدر الصحي.



افراح يوسف حسن اليوسفي - مستشفى مبارك الكبير.



عبدالله عبدالله الرشيدي - مركز النهضة الصحي.



احمد محمود سيد - مستشفى السجن المركزي.



مريم حسين كابلي - مستشفى العدان.



عبدالله مقبل الحربي - مستشفى الجهراء.



افنان جمال العدواني - مركز عبدالله المبارك الصحي.



اميرة خالد فهد العازمي - مستشفى العدان.



لولوة عبدالسلام احمد - مركز الروضة الصحي.



ورود خالد الشرهان - مستشفى الفروانية.



صيدلي



عيد عقيل شيخان الشمري - مركز الجهراء الصحي.



محمد انور حسن الرميض - مستشفى الصباح.



آلاء وليد المحمد - مستشفى الفروانية.



زهرة وائل الشخص - مستشفى الفروانية.



حصة نجيب ملا محمد - مستشفى الأميري.



ضحى فلاح الحسيني - مركز القصر الصحي.



فاطمة محسن احمد - مركز الرميثية الصحي.



نوير سعدالله العتيبي - منطقة الفروانية الصحية.



ناصر حمد الكندري - مستشفى الأميري.



فاطمة يحيى القحطاني - مستشفى العدان.



ريم ضيدان العجمي - مستشفى الجهراء.



غدير سعد عواد العنزي - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



روابي مجبل السعيدي - مستشفى الجهراء.



زينب فهد سعد العنزي - مستشفى الجهراء.



البندري جلوي العتيبي - مستشفى الفروانية.



عبدالعزيز فلاح الحسيني - مستشفى الجهراء.



محمد مسفر مبخوت العجمي - مستشفى الجهراء.



دانة جهاد ناصر البدر - مستشفى الأميري.



خلود كاظم احمد الأشوك - مستشفى الأميري.



مها راشد العجمي - مستشفى العدان.



أمل صالح عوض الرشيدي - مستشفى الفروانية.



عبدالله فواد عبدالله - مستشفى جابر الأحمد.



زهراء عبدالرضا أشكناني - مركز العدان التخصصي.



نجلا سلامة فراج العنزي - مركز العيون الصحي.



هشام احمد الكندري - مركز الفنطاس التخصصي.



ريم عبدالهادي العجمي - مستشفى العدان.



سارة عبدالعزيز الحاظر - مستشفى العدان.



جميلة خلف الخرينج - مستشفى الفروانية.



غدير عبدالله الحسيني - مركز سعد العبدالله الصحي.



خليل فاضل عباس - مستشفى مبارك الكبير.



مناوى خالد الظفيري - مركز النسيم الصحي.



خديجة عبدالهادي الشمالي - مستشفى الأمراض الصدرية.



فاطمة محمد الفرج - مستشفى مبارك الكبير.



اسراء يوسف الوزان - مركز القرين الصحي.



نوف مبارك سالم الهاجري - مستشفى العدان.



فاطمة علي حسن ملا يوسف - مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي.



أصايل محسن العنزي - مستشفى الأميري.



براك مبارك البراك - مركز الزهراء الصحي.



فهد عبدالله الغريب - مركز القرين الصحي.



أحلام حيدر حميداوي - مركز العمرية الصحي.



الهام وائل الهندي - مستشفى جابر الأحمد.



رقية منصور احمد - مستشفى جابر الأحمد.



منيرة مناحي العجمي - مركز الفحيحيل التخصصي.



شريفة فيصل احمد - مركز خالد الغنيم الصحي.



مريم عمر ابراهيم - مستشفى الفروانية.



بشاير عويد العنزي - مستشفى الأميري.



وضاح سيد الرفاعي - مستشفى جابر الأحمد.



مريم طالب القطان - مستشفى مبارك الكبير.



مشاعل مبارك الهاجري - مركز جابر الأحمد الصحي 1.



سعاد أنور ياسين - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي.



شهد ماهر البغلي - مركز بدر النفيسي الصحي.



لطيفة وليد المفرج - مستشفى جابر الأحمد.



سلمان عيسى الكندري - مستشفى جابر الأحمد.



فني أول صيدلة



مبارك فواد الرشيدي - مركز متعب الشلاحي الصحي.



فاطمة عبدالرحمن عبدالله - مستشفى العدان.



دلال محمد عبدالحميد - مستشفى العدان.



فني صيدلة



شوق علي محمد - مستشفى مبارك الكبير.



هند عواد الشمري - مركز الجهراء الصحي.



البندري سعد الشمري - مركز الجهراء الصحي.



مروة ماطر العنزي - مركز القصر الصحي.



عبدالله مشعل الشمري - مركز الجهراء الصحي.



فاطمة محمد العنزي - مستشفى الجهراء.



نور عبدالله ضيف الله - مستشفى الجهراء.



زينب علي جبار العنزي - مركز الأندلس والرقعي الصحي.



سارة عبدالكريم القطان - مركز العارضية الجنوبي.



فجر عبدالعزيز الشطي - مستشفى الأميري.



روان شاهر المطيري - مركز الأندلس والرقعي الصحي.



مريم محمد جاسم عبدالله - مركز سلوى التخصصي.



فجر بدر العازمي - مركز العدان التخصصي.



أماني مبارك عبدالله - مستشفى العدان.



أريج محمد حسين شمس الدين - مركز جابر العلي الصحي.



داود يحيى غلوم محمد - مركز الصديق الصحي



سارة علي ناصر الشريع - مركز جابر العلي الصحي



شروق اسماعيل دشتي - مركز الروضة الصحي



شوق مزيد العلاطي - مركز سعد العبدالله الصحي



رئيس اختصاصي مختبر طبي



تسنيم عدنان مقدس - مركز سلوى الصحي



لولوة فيحان المحيسن - مركز صباح السالم التخصصي



رشا عدنان حدارة - مستشفى الولادة



ايمان محمد عمادي - مستشفى الولادة



شينا فرانسيس - مستشفى الولادة



فاطمة خلف سواري - ادارة خدمات نقل الدم



نينا مابلي بنديكت - مستشفى الولادة



بشاير ابراهيم عبدالجليل - ادارة الهندسة الطبية



اسماء ضامر الضامر - مستشفى الجهراء



منتهى ضامر الضامر - مستشفى الجهراء



جايا بوشبا فارجيسي - مستشفى الجهراء



اميرة محمد علي حافظ - مستشفى الفروانية



سيد مهدي سيد منتظري - مستشفى الفروانية



سانسو ماري ايبن - مستشفى الفروانية



ساريتا فاسانت كومار - مستشفى الصباح



عذاري غزاي العتيبي - مركز فهد الاحمد الصحي



هناء يحيى الحلبي - بنك الدم المركزي



ميرنا ماتوي - مستشفى الصباح



سمارا عبدالنعيم شيخ - مستشفى الصباح



انوار امير محمد الحواج - مركز الاندلس الصحي



فاطمة عبدالرضا محمد - مركز الاندلس الصحي



هيا فهد المياس - مستشفى جابر الاحمد



رحاب محمد محمود - مستشفى الصباح



احمد علي ادريس - مستشفى الصباح



بينلي ابراهام بينكارا - مستشفى الصباح



صفاء محمود عبدالرحمن - مستشفى الصباح



ابتهال علي الشمالي - ادارة خدمات نقل الدم



ليجمول جوزيف بادنجاري - مستشفى مبارك الكبير



اسراء علي عبدالرحيم - مستشفى جابر الاحمد



عالية حميد حسين شمساه - مركز الرقعي الصحي



فاطمة يوسف الجسمي ـ مستشفى جابر الأحمد



فاطمة اسماعيل المطوري - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



يسرا محمود طه - مستشفى الولادة



هناء رهيف الظفيري - مستشفى الجهراء



شريفة محمد تاج الدين - مركز صباح الاحمد الصحي E



راجني اندروس - مستشفى الصباح



اكرم اديجبويجا ساني - مستشفى الصباح



راوية احمد خلفان - مركز السلام الصحي



هبة الله محمد فخري - مركز حمد الصقر التخصصي



ليني راشيل جون - ادارة الصحة المهنية



سجى عبدالعزيز النجار - مركز مبارك الكبير الغربي



ريهام محمد علي - مركز الطب الإسلامي



مريم محمد المهنا - مستشفى العدان



اختصاصي أول مختبر طبي:



ايات صبري الفرا - ادارة خدمات نقل الدم



عائشة محمد القصار - ادارة خدمات نقل الدم



خديجة عبدالعزيز عبدالرحيم - منطقة الصباح الطبية التخصصية



سومياه جون - منطقة الصباح الطبية التخصصية



مارتيجوس كاكا سيري - منطقة الصباح الطبية التخصصية



ريهام علي الحماد - منطقة حولي الصحية



نورحسين الوزان - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



سيمي رافيندران بارايل - مستشفى الولادة



شيلي شريان - مستشفى الولادة



ديبا يونيكيريشنان - مستشفى الولادة



سناء مالك سالمي - ادارة خدمات نقل الدم



علا محمد عفيفي الحاج - مستشفى مبارك الكبير



فاطمة عبدالرضا العطار - مستشفى مبارك الكبير



مريم بدر البدر - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



حنان علي العبدالرحمن - منطقة الاحمدي الصحية



اشويني فاسانت ناياك - مستشفى الصباح



سيجي جايان جاياكريشنان - مستشفى الفروانية



منار حسين علي - مستشفى جابر الاحمد



شيخة عيسى عيسى - ادارة خدمات نقل الدم



رويل ابدون ديماتولاك - مستشفى العدان



رانيه عبدالرحمن الخلف - ادارة الجودة والاعتراف



عباس سيد ابوالحسن - ادارة المختبرات الطبية



زينب خلف حسين - مركز متعب الشلاحي الصحي



نورة سالم التميمي - مركز القرين الصحي



سمر محمد مغازي - مستشفى العدان



منى جاد المتولي نجم - ادارة خدمات نقل الدم



محفوظ رضا صديقي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



رشا كامل حسن - مستشفى الولادة



داليا محمد التوم - مستشفى مبارك الكبير



دلال ماجد فايز - ادارة خدمات نقل الدم



علياء محمد الباذر - مستشفى مبارك الكبير



شيماء احمد سعيد - مستشفى مبارك الكبير



معالي سعود المطيري - مركز مناحي العصيمي الصحي



اسماء نايف الاحمد - مركز شمال غرب الصيبخات الصحي



احمد فيصل الخميس - ادارة الصحة العامة



هبة احمد الاستاذ - مستشفى الاميري



هبة زايد الحنيف - مستشفى السلام الصحي



عبدالوهاب سليمان عويضان - مستشفى الاميري



فاطمة خميس محمد - مركز جاسم الوزان الصحي



احمد عبدالرزاق عبدالله - مستشفى السجن المركزي



ايمان مرزوق الغانم - مركز خالد الغنيم الصحي



اسامة علي العنزي - مستشفى الجهراء



مريم مصطفى علي - مستشفى الطب الاسلامي



آية فتحي علي محمد - ادارة الصحة العامة



شيخة عبدالله عبدالرزاق - ادارة الهندسة الطبية



ابرار خليل الهلال - ادارة التسجيل ومراقبة الادوية



اختصاصي مختبر طبي:



نوف يوسف الجديد - مركز الروضة



نورة يوسف الخرافي - مركز صباح السالم التخصصي



نادية عادل خضير - ادارة خدمات نقل الدم



فرح عايد الفضلي - مستشفى الاميري



بدر عبدالعزيز العبدالعالي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



ريم جاسر تركي الظفيري - مستشفى الجهراء



زينب صالح كمال - مركز السالمية الغربي الصحي



منى عبداللطيف الغريب - مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي



محمد حسن احمد مطاوع - مستشفى ابن سينا



طاهرة سودهير سودهير - مستشفى ابن سينا



مايا بابوراجوناث - مستشفى الولادة



سارة محمد سيد محمد - مستشفى الامراض الصدرية



عائشة محمد سعيد سعده - مركز الزهراء التخصصي



فاطمة مصطفى القلاف - مركز المنقف الصحي



في زياد طارق اليوسف - مستشفى جابر الاحمد



بشاير سالم الخالدي - مستشفى الجهراء



عهد محارب العتيبي - مستشفى مبارك الكبير



عنود راشد محمد العجمي - مركز مبارك الكبير الصحي الغربي



سيبي ماثيو - ادارة الصحة العامة



عبير زكريا عبدالناصر - ادارة الصحة العامة



ارزاق فاضل ربيع - ادارة الصحة العامة



مصطفى يوسف عبدالمنعم - مركز الكويت لمكافحة السرطان



محمد ابوكارمرسال ادم - مركز الكويت لمكافحة السرطان



فاطمة فاضل المذن - ادارة الصحة العامة



سارة خلف المطيري - مستشفى العدان



سحر احمد احمد المتيم - مستشفى ابن سينا



مرام عبدالهادي السيد - مستشفى ابن سينا



فجر محمد صالح - مستشفى العدان



شيخة حميد العجل - مستشفى مبارك الكبير



سارة طلال الشطي - ادارة خدمات نقل الدم



عائشة محمد عطية - مركز الكويت لمكافحة السرطان



بدور فرج بصيص - مركز شيخة الابراهيم



تيسير سمير محمد - مستشفى العدان



ليزا ماثيو فيلا بالليل - مستشفى العدان



سيرجا كانهانجاد كيزهاكي - مستشفى الفروانية



سميثا جيجو رابهايل - مستشفى الفروانية



شانكاري جناناماني - مركز الكويت لمكافحة السرطان



شين ماثيو فارغيس ماثيو - مستشفى الامراض الصدرية



اسميتا جوزيف جوزيف - مستشفى الفروانية



عذاري عواد العنزي - مستشفى الفروانية



اسامة احمد السيد مستشفى مبارك الكبير



مريم محمد الجلعوط - مستشفى الجهراء



مريم طالب علي - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي



منى يوسف العتيبي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



شاهيناز حامد ابراهيم - مستشفى الاميري



امينة مدحت فايز - مستشفى الصباح



روشيني يوهنان توماس - مستشفى ابن سينا



ريهام عبدالرحمن عبدالله - ادارة الصحة العامة



برنس جيفاركيس ماتيو - مركز الكويت لمكافحة السرطان



ممارس أول مختبر طبي:



ايمان عبدالله الحمد - مستشفى الاميري



فاطمة ناجي الصقر - مستشفى مبارك الكبير



دانة احمد المهندي - مستشفى الولادة



اسيل انور كلندر - ادرة خدمات نقل الدم



غدير منديل الحداد - ادارة خدمات نقل الدم



آمنة عدنان القلاف - ادارة خدمات نقل الدم



اسراء جاسم معيوف - مركز سلوى الصحي



سلمان حبيب عبدالرازق - مستشفى مبارك



جنسى اني ماثيو - مستشفى العدان



خلود خالد البصيري - مستشفى الأميري



ريسمينا بانو - مستشفى مبارك الكبير



ميرنا سعد زكي - ادارة الصحة العامة



هدى عدنان العالم - ادارة خدمات نقل الدم



نجوان محمد تهامي - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية



شيخة احمد الكندري - مستشفى الفروانية



مريم بدر القطان - ادارة خدمات نقل الدم



سناء محمد مرزوق سعد - مستشفى العدان



فاطمة عبدالعزيز حسن - مستشفى مبارك الكبير



ناريمان عايد الفضلي - مستشفى الفروانية



نورة غازي الحداد - مستشفي ابن سينا



ريانة زيد المطيري - مستشفى الفروانية



ليلى هاني محمد المتروك - ادارة خدمات نقل الدم



موضي حمود الرشيدي - مستشفى الجهراء



جواهر محمد علي العنزي - مستشفى الجهراء



جمانة انس الراشد - ادارة الصحة العامة



فاطمة احمد القلاف - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي



غزوة علي مطلق السبيعي - ادارة خدمات نقل الدم



مزنة عبدالعزيز المعييف - مركز ابوحليفة الصحي



بشاير مناع عبدالسلام - مركز الرابية الصحي



معصومة جاسم خميسي - مركز الكويت لمكافحة السرطان



زينب عباس الحداد - مركز متعب الشلاحي الصحي



عنود راشد الفرحان - مستشفى الجهراء



سناء عبدالقادر علي - مستشفى جابر الاحمد



اسماء نظير احمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان



سارة سميح عثمان - مستشفى العدان



سارة سليمان الفيلكاوي - مستشفى العدان



مريم بدر بارون - مستشفى العدان



فاطمة محمد الحربي - مستشفى العدان



جيجي راني اجيش - مستشفى العدان



نشمية دودان الشمري - مستشفى الجهراء



رشا محمود العتيلي - مستشفى مبارك الكبير



فاطمة مرزوق الرشيدي - مركز سعد العبدالله الصحي (ق2)



ياسمين راشد الجبعه - مركز العقيلة الصحي



امل علي حسن سليمان - مستشفى العدان



شوق عبدالرحمن المطيري - مستشفى الجهراء



منوه بسام العصفور - مركز خالد الغنيم الصحي



انوار مسرح المطيري - مركز ابوحليفة الصحي



حسين علي العطية - بنك الدم المركزي



اوطان جراح الخالدي - مركز السلام الصحي



محمود محمد عمر - بنك الدم المركزي



ربى محمد حمدان - ادارة الهندسة الطبية



احمد نافع مناحي العنزي - مستشفى جابر الاحمد



هاجر عبدالله العنزي - مستشفى العدان



سمر فوزي ذيب - مستشفى مبارك الكبير



رقيه حسين القلاف - مركز الفنيطيس الصحي



سارة اسامة سليمان - مستشفى مبارك الكبير



عريب مطر المطيري - مستشفى الفروانية



وسمية عبدالله الشايجي - مستشفى مبارك الكبير



سكينة حيدر اسماعيل ـ مركز الأمراض الوراثية



نورة عبداللطيف الرباح ـ مركز الأمراض الوراثية



حنان جهاد الياقوت ـ مستشفى مبارك الكبير



ياسمين حسن علي كرم ـ مستشفى الأميري



فرح سعود الصالح ـ مستشفى جابر الأحمد



ممارس مختبر طبي



أفنان عبدالرضا محمد ـ مستشفى الأميري



شوق حزام الشريكة ـ مستشفى الأميري



لطيفة وليد المنصور ـ مستشفى الصباح



تماضر ناصر المطيري ـ مستشفى ابن سينا



حمود ناصر الخليفة ـ مستشفى العدان



هدى سعود العتيبي ـ إدارة خدمات نقل الدم



فاطمة وليد الفصام ـ مستشفى الأميري



جنان عبدالله غلوم ـ مستشفى مبارك الكبير



عبير علي أرحمة ـ مركز سلوى الصحي



زينب محمد حسن الهاشمي ـ مركز القيروان الصحي



صلاح يوسف عبدالعزيز ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



هند خالد العجمي ـ مستشفى الفروانية



إسراء صباح هلال ـ مستشفى الفروانية



عبدالله عباس علي كرم ـ إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية



شهد عبيد فلاح الضويحي ـ مستشفى الجهراء



آلاء عبدالعزيز راشد ـ مستشفى الأميري



شهد نوري العنزي ـ مستشفى العدان



بشاير علي المطيري ـ مركز الأمراض الوراثية



فاطمة عبدالله فخري ـ مستشفى جابر الأحمد



لولوة عيسى النجدي ـ مستشفى جابر الأحمد



أنفال جاسم المطيري ـ مستشفى جابر الأحمد



دلال خالد المطيري ـ مستشفى الأميري



عبدالرحمن عبدالرزاق الصقر ـ مستشفى الأميري



بتول سعد الشمري ـ مستشفى الجهراء



غدير عبدالنبي بوعباس ـ مستشفى الأميري



زينب عبدالمحسن الحداد ـ مستشفى مبارك الكبير



أحمد جاسم محمد المعلم ـ إدارة تعزيز الصحة



أمينة توفيق دسوقي ـ مستشفى الأميري



غنيمة شنيان العتيبي ـ مستشفى جابر الأحمد



ريم خالد الشمري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



روان سعد الظفيري ـ مستشفى الجهراء



فرج أحمد الفرج ـ مستشفى جابر الأحمد



خلود عامر العازمي ـ مستشفى الرازي



وهرة عبدالهادي موسى ـ مستشفى الأميري



أنوار محمود وجيه ـ مستشفى الرازي



روان عبدالله المطيري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



نورة هادي العجمي ـ مستشفى العدان



إبراهيم عبداللطيف السلطان ـ مستشفى مبارك الكبير



منيرة عبدالله الهديب ـ مركز سلوى الصحي



شريفة محمود دشتي ـ مستشفى مبارك الكبير



في منشط فلاح العتيبي ـ مركز الصباحية الشرقي



دانة سليمان البدر ـ مركز الأمراض الوراثية



حنان محمود علي ـ مركز الأمراض الوراثية



روان صالح الطيار ـ مركز الأمراض الوراثية



غيدا عارف العازمي ـ مركز الأمراض الوراثية



لولوة خالد المعتوق ـ مستشفى جابر الأحمد



سارة علب النجدي ـ مستشفى جابر الأحمد



زينب إبراهيم كاوياني ـ مركز الأمراض الوراثية



أنفال علي مرشد ـ مستشفى الأميري



حسين عبدالله علي البصري ـ إدارة خدمات نقل الدم



فاطمة الزهراء جعفر محمد ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



مشاعل أحمد الكندري ـ مستشفى الرازي



مها جاسم الركاده ـ مستشفى الجهراء



مريم خميس مرزوق الحدان ـ مستشفى جابر الأحمد



محمد عبدالله الاستاذ ـ مستشفى مبارك الكبير



كوثر منصور الاستاذ ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



عايشة حسين أحمد ـ مستشفى العدان



فاطمة مهدي غلوم ـ مركز الصقر الصحي



نور حسين محمود ـ مركز حمد الصقر التخصصي



نورا جهاد حسن ـ مستشفى العدان



أنوار عادل طالب ـ مستشفى ابن سينا



فجر أحمد سعيد الغامدي ـ إدارة خدمات نقل الدم



هدى محمد زكي عبدالله ـ مستشفى جابر الأحمد



سعيدة جبريل عزيز ـ مستشفى جابر الأحمد



يوسف أحمد محمد ـ مستشفى مبارك الكبير



خالد فوزي حميد ـ مستشفى الجهراء



دانة محمد خلف ـ مستشفى جابر الأحمد



صالحة صباح صالح ـ مركز الطب الإسلامي



عبدالله عبدالرضا بيرويان ـ إدارة خدمات نقل الدم



أسماء فهد المطيري ـ مركز الأندلس والرقعي



آلاء حسن عباس ـ ادارة خدمات نقل الدم



ميعاد مطلق علي ـ مستشفى الفروانية



مريم محمد سالم ـ مركز الفنيطيس الصحي



علي عبدالحميد ذياب ـ إدارة خدمات نقل الدم



مالك محمد رمضان ـ مستشفى الفروانية



أنوار يوسف الرشيدي ـ مستشفى الفروانية



حوراء حسن حيدري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



نوال يوسف عيد بن عبيد ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



عفاف فواز العنزي ـ مركز الفنطاس الصحي



دارين وليد الشاهين ـ مستشفى مبارك الكبير



هداية حميد محمد ـ مستشفى جابر الأحمد



منار جمعان الظفيري ـ مركز القصر الصحي



رحاب جديع الزعبي ـ مستشفى الصباح



سارة زهير الخرس ـ مستشفى مبارك الكبير



فهد محمد الخنفر ـ مركز بنيدر الصحي



ريم منصور حامد ـ مستشفى الأمراض الصدرية



مشاعل محمد الأحمد ـ مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك



رندة خالد فتحي ـ مركز صباح الأحمد للكلى



سناء ناصر الشطي ـ مركز المنقف الصحي



فيحاء دغيم سعد ـ مستشفى الجهراء



دانة علي البلوشي ـ مركز سلوى الصحي



أحمد فرحان الرشيدي ـ مركز القيروان



مريم بسام بوعباس ـ إدارة خدمات نقل الدم



يوسف عادل الخاجه ـ مركز شمال غرب الصليبخات



أسمار علي العنزي ـ مستشفى الفروانية



إيمان فهد الرشيدي ـ مركز الرابية الصحي



نادية مهنى الديداموني ـ مستشفى العدان



وليد فرحان الرشيدي ـ مركز النهضة الصحي



نورة بندر العنزي ـ مركز سعد العبدالله الصحي



عبير خلف العنزي ـ مركز سعد العبدالله الصحي



نوف زيد الشمري ـ مستشفى ابن سينا



أفنان بسام الشطي ـ مستشفى العدان



بدرية قيس محمد ـ مستشفى مبارك الكبير



خلود مجيد المقصيد ـ مركز العارضية الشمالي



علي عبدالمحسن الخرس ـ مركز الجابرية الصحي



مها زابن الرشيدي ـ مركز صباح الأحمد E



نجاح صالح العنزي ـ مركز العيون الصحي



ثامر محمد العنزي ـ مستشفى الجهراء



انعام سالم العطار ـ مركز الفنطاس الصحي



موضي محمد المطيري ـ مركز العدان التخصصي



فاطمة محمد العجمي ـ مركز الجهراء الصحي



العنود صالح العنزي ـ مركز سعد العبدالله الصحي (ق2)



نور عبدالمطلب الحافظ ـ مركز الروضة الصحي



محمد عبدالله محمد ـ مركز مبارك عبدالعزيز الحساوي



ابتسام هادي العازمي ـ مركز القيروان الصحي



محمد سالم الهاجري ـ مركز القيروان الصحي



فاطمة خالد العصفور ـ مركز مبارك الكبير الغربي



أسماء محمد المطيري ـ مستشفى الجهراء



هدى عيد خلف الرشيدي ـ مستشفى الجهراء



آلاء زيد محمد زنبوعة ـ مركز صباح الأحمد الصحي A



سلوى نابي الهيلم العنزي ـ مركز فهد الأحمد الصحي



مريم مازن عبدالله الخضر ـ مستشفى الأميري



جمانة اسحق مندني ـ مركز جابر العلي الصحي



علي بدر يعقوب الصفار ـ مركز الخيران السكني الصحي



فني مختبر طبي



لولوة خالد سالم ـ مستشفى مبارك الكبير



فاطمة حمد عبدالعزيز ـ مستشفى الولادة



شهد عيد العنزي ـ مستشفى الجهراء



إيمان راهي الشمري ـ مستشفى الجهراء



منيرة نايف العازمي ـ مركز صباح السالم التخصصي



شفاء علي صادقي ـ مستشفى الأميري



مريم ساري عبدالرحمن ـ مستشفى الفروانية



شهد خالد السعد ـ مركز مبارك الحساوي الصحي



روان جهاد الفارس ـ مستشفى الولادة



أفراح علي العنزي ـ مركز النعيم الصحي



هنادي محمد الرشيدي ـ مستشفى الجهراء



حوراء شهيد غانم ـ مركز الفنطاس الصحي



منى وليد بوقماز ـ مركز عبدالرحمن الزيد



منى بطي العنتري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



لطيفة ناصر الدوسري ـ مركز الصليبخات الصحي



شيخة جاسم المطيري ـ مستشفى الفروانية



شيماء جعفر يوسف ـ مركز الرابية الصحي



هيا حمود الرشيدي ـ مركز الفردوس الجنوبي



هاجر عبيد العنزيذ ـ مركز شرق الأحمدي



ضيدان عبدالله الشمري ـ مستشفى العدان



أفراح عيسى الفيلكاوي ـ مستشفى العدان



عائشة محمد الدوسري ـ مستشفى الولادة



شيخة عادل الطراروة ـ مركز عبدالله المبارك الصحي



حنان صادق الشمري ـ مركز جابر العلي الصحي



عنود أحمد حسين ـ مركز مبارك الكبير الشرقي



غدير سامي لزام ـ مركز مبارك الكبير الشرقي



فاطمة ثاني مزعل ـ مستشفى الفروانية



عائشة فهد الشريفي ـ مركز الفنيطيس الصحي



فاطمة محمد العازمي ـ مستشفى الولادة



رئيس اختصاصي علاج طبيعي



عبير عزت حكيم ـ مستشفى العدان



أنيت وشي ـ مستشفى الصباح



بدرية زيد المطيري ـ إدارة العلاج الطبيعي



شيماء عادل النشمي ـ مستشفى الرازي



ألطاف خالد الأنصاري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سوبها شاندران راما ـ مستشفى الأميري



سانجيفي كومار ـ مستشفى الأميري



راجا لاكشمي جاميس ـ مستشفى الرازي



لياها سوزان ماثيو ـ مستشفى الرازي



بشرى محمود مقصود ـ مستشفى الرازي



نعمة شعبان إسماعيل ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



هبة محمد حسن محمد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سوريا توماس كوشي ـ مستشفى الفروانية



محمد فواد عبدالله ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سورج فاناثان فيتل ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



رويجيكافيثا ما جيمايدوس ـ مستشفى جابر الأحمد



ماهر عبدالله عطية ـ مستشفى الطب الطبيعي



جيجو جون مولامة تيل ـ مستشفى الفروانية



افرين الامباركويتو ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



تومس ساندهيا بندابلفايل ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



جودلي جوزيف ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



اجيث كوتشبوراكل ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



شيداماراناثان فينكاتيش ـ مركز شيخان الفارسي



ماريكاربانكود كالانجان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ارلين جوي اوليب ـ مستشفى الرازي



ريني ماثيو ماثيو ـ مستشفى الجهراء



مانيكام دوراي راح ـ مستشفى الجهراء



سامح أحمد الدريني ـ مستشفى الجهراء



رشا أسامة محمد ـ مستشفى الرازي



رفيع أحمد نظير ـ مستشفى الفروانية



سوؤريش تانجا باندي ـ مستشفى الفروانية



جوبيمون تومس جوسي ـ مستشفى الجهراء



بيني بوثيثو جوي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



شانموجا سوندرام ماني ـ مستشفى الجهراء



اوكسيليا فريدا توماس ـ مستشفى الجهراء



سينتيل كانان فيراسامي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



رونالد بول جياسينج ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ديفيد نيرانجان سينغ ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



اولسون سامويل نيلسون ـ مستشفى الأميري



اجاي إلياس ـ مستشفى الفروانية



ميرسي شيراككونيل فاركي ـ مستشفى الجهراء



داجمبولنجام تانيكاسلفن ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ماريا فرانسيسكا زورا ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أشوك كومارارون ـ مستشفى الفروانية



مونو مانيكاندان جوفيندارجان ـ مستشفى الفروانية



ناصر يعقوب علي كراشي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



حسينة شيخ ـ مستشفى العدان



مؤمن محمد عبدالمطلب ـ مستشفى الأمراض الصدرية



سانتوش ماثيو مثاني ـ مستشفى الصباح



اختصاصي أول علاج طبيعي



محمد إبراهيم عريان ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



مريم يوسف عبدالله ـ مستشفى جابر الأحمد



ستانلي جيورجي ـ مستشفى الصباح



موهان نالاثامبي ـ مستشفى جابر الأحمد



رقية خليل الشطي ـ مركز الطب الإسلامي



أحمد توفيق علي حماد ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



أمل محمد عطية الباطني ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



مريم سالم الجميعي ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



هبة الله محمد أحمد رضا ـ منطقة العاصمة الصحية



شيماء يحيى محمد ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



سام جوناثان ديفيد ـ مستشفى مبارك الكبير



لينا بهارجفان بانيكر ـ مستشفى الرازي



ساجيث فرانسيس فرانسيس ـ منطقة العاصمة الصحية



برايها سوسان كوروفيلا ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



سونيل كومارابيل ـ منطقة الجهراء الصحية



اختصاصي علاج طبيعي



راب شيبه بن شيبه ـ مستشفى الفروانية



فريال عمرو العتيقي ـ منطقة العاصمة الصحية



امينة محمد عبدالرحمن ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



مشايخ منصور الشمري ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



مريم يعقوب الشعيب ـ منطقة العاصمة الصحية



لبنى فؤاد العثمان ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



دلال مفرج مطر العتيبي ـ منطقة العاصمة الصحية



مانجوسواميناتا راجا ـ منطقة العاصمة الصحية



نورة سلمان السبيعي ـ منطقة الأحمدي الصحية



مريم محسن يحيى الحداد ـ مستشفى مبارك الكبير



راجيش كومار رافيندرا كومار ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



آلاء سيد عبدالحميد ـ مستشفى الصباح



سايفي عباس بهاي ـ مستشفى الصباح



رئام فيصل حبيب ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



أنوار مرشد العنزي ـ مستشفى جابر الأحمد



أسماء فارس الظفيري ـ مستشفى الجهراء



أوستين سينغ جوريباثام ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



أنوار عباس أشكناني ـ مستشفى العدان



ممارس أول علاج طبيعي



معالي سعود المطيري ـ مستشفى الفروانية



سارة عبدالله العتيبي ـ مستشفى الفروانية



هاجر غازي عايد الظفيري ـ مستشفى الفروانية



عبداللطيف محمد فريد ـ مركز شيخان الفارسي



عنود صلفيج الشمري ـ مستشفى العدان



حمزة عدنان العيد ـ منطقة مبارك الكبير الصحية



سحر فوزي العبدالله ـ مستشفى الأميري



حصة حسين عبدالله ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



دعاء فؤاد جاسم ـ مستشفى الولادة



شهد علي صادقي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ملاك ناصر العجمي ـ مستشفى الجهراء



بدرية عادل سلطان ـ مستشفى الأميري



شيخة أحمد الظفيري ـ مستشفى الجهراء



ممارس علاج طبيعي



شهد سليمان الراشد ـ مستشفى الصباح



منار محمد الظفيري ـ مستشفى الجهراء



بشاير دخيل المطيري ـ مستشفى العدان



بشاير احمد الخباز ـ مستشفى الرازي



أسماء محمد الحربي ـ مستشفى الجهراء



سارة خالد المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سارة أحمد جعفر ـ مستشفى جابر الأحمد



كوثر محمد المعاتيق ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



بسمة محمد المصري ـ مستشفى الصباح



نور سليمان الجفال ـ مستشفى الولادة



دلال هادي المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



العنود إبراهيم علي ـ مستشفى الجهراء



عبدالله فرحان العجمي ـ مستشفى الفروانية



رئيس اختصاصي علاج بالعمل



فيرا براتهبان جوناسيكاران ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



هيمالانارا رادهاكريشنان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



اختصاصي علاج بالعمل



بيجوي توماس ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



منال نزال البذالي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ممارس أول علاج بالعمل



إيمان ضيف الله غازي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



نادية خالد المطيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



عنود مضحي الظفيري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أمل حامد محمد محمود ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



وعد سالم الراجحي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ممارس علاج بالعمل



صيته فهاد العجمي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



دانا إبراهيم محمود ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



عبير أحمد المويزري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



عالية عبدالكريم برويز ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



ريم نمشان سعود ـ مستشفى ابن سينا



مريم أحمد الهزيم ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



حصة غريب الرشيدي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



أسيل عمر سلطان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



مريم فاضل عبدالرحمن ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



فاطمة أحمد المهنا ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



منار مصلح الرشيدي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



فاطمة سالم يوسف ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



هيا سعود الفضلي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



جود عبدالعزيز محمد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



لجين جاسم البغلي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



سهام محمد عبدالله ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



فاطمة جمال بدر ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



نور رائد محمد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



وعد نايف العنزي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



رئيس اختصاصي أشعة وطب نووي



تهاني مغيران المطيري ـ مستشفى جابر الأحمد



الغزالي عبدالله الشيخ ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



أناليزا اقوينو انجليز ـ إدارة خدمات طب الأسنان



براء عبدالرزاق جحا ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



مايا تايل ماثيو ـ مستشفى مبارك الكبير



كلاريسا كاسترو دولفو ـ مستشفى ابن سينا



دينيش بيلافا بوفابا ـ مستشفى ابن سينا



محمد الهادي عثمان عبدالماجد ـ منطقة مبارك الكبير الصحية



رشا علي المنصور ـ مستشفى جابر الأحمد



غدير فهد الكندري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



ميريل لاياي رايارول ـ إدارة الصحة العامة



فاطمة محمد الرغيب ـ مستشفى الأميري



هاجر بدر الشطي ـ مركز حامد العيسى



لاكشمي براتاب ناريانان ـ مستشفى الأمراض الصدرية



وليد حسب الرسول الله ـ مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك



جوزفيتا جيمرو ـ مستشفى الجهراء



أمل محيا الهاجري ـ مستشفى الفروانية



اختصاصي أول أشعة وطب نووي



بتول عبدالمالك خليفة ـ مستشفى مبارك الكبير



هيكتور فيندرل برايونس ـ مركز الفردوس الصحي



باستور ايمانويل باستور ـ مراقبة صحة الفم والأسنان



نيلنا نارايانان ـ مستشفى الولادة



بارتي فينود كوتان ـ مستشفى ابن سينا



تيودوريسو يمبات لانتانو ـ مركز عبدالله العبدالهادي الصحي



التجاني عبدالعال عباس ـ مستشفى الأمراض الصدرية



رهودريك ديساجون باراجاس ـ مستشفى العدان



مصطفى محمود حمد ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



كوثر عبدالكريم سليم ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



علي محمد علي محمد ـ مستشفى الجهراء



ديمة خليل حسن ـ مستشفى الأمراض الصدري



دامهارايدي بسمان ـ مستشفى الأمراض الصدري



أسماء يعقوب يوسف ـ مستشفى الأمراض الصدري



نهى حزمان فالح ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



أنالي اجوجار ـ مستشفى الجهراء



مشيل ميترا اجو ـ مستشفى الجهراء



سهى غالب حمود ـ مستشفى الجهراء



مارشيل جاسبارباتاك ـ مستشفى الأمراض الصدرية



اختصاصي أشعة وطب نووي



مهدي محمد العجمي ـ مستشفى الجهراء



زينب سعود داود ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



زينب محمود البلوشي ـ منطقة الصباح الطبية التخصصية



أسماء هاشم الهاشمي ـ مستشفى ابن سينا



حصة محمد العسعوسي ـ منطقة العاصمة الصحية



عبير عبدالرحمن الكندري ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



أديبة زيد المطيري ـ مستشفى ابن سينا



أمينة سيد فضل الرحمن ـ منطقة العاصمة الصحية



علي حيدر حميد اوي ـ منطقة العاصمة الصحية



أبرار فالح الشمري ـ مستشفى الصباح



ماريا امور دايفيد ابايون ـ إدارة خدمات طب الأسنان



زينب أبوبكر سعيد المهدي ـ منطقة العاصمة الصحية



سميثا ستيلا ـ منطقة العاصمة الصحية



جاجاتنات بانانتي باديتاثيل ـ منطقة العاصمة الصحية



آمنة عبدالله جمعة ـ إدارة الصحة العامة



غدير رمضان العنزي ـ إدارة الصحة العامة



عبير علي عبدالرضا ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



عهود شفافه العنزي ـ مستشفى الأمراض الصدرية



جيلبرت كاتاباي كويتولا ـ مستشفى العدان



فينكاتيسان ناجياه ـ مستشفى العدان



جوشوا بانيكودياو ـ مستشفى العدان



مي نايف عطا الله ـ مستشفى العدان



علي محمد علي إدريس ـ مستشفى الفروانية



سارة عيد متعب الرشيدي ـ مستشفى الفروانية



جيفري الفرجا ديتوريس ـ مستشفى الأمراض الصدرية



عادل عواد العنزي ـ مستشفى الجهراء



أنوار صباح أحمد فاضل ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



سارة فيصل البعيلي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



يوسف عمر البشير ـ مستشفى ابن سينا



فجر عبدالرزاق الوهيب ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



فاتن خالد الظفيري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



بيبين ديفانا ندان ـ مستشفى الأمراض الصدرية



ماثيو جوس ـ مستشفى الأمراض الصدرية



ياسمين يوسف البناي ـ مستشفى الأمراض الصدرية



دارين أحمد محمد ـ مستشفى الولادة



مريم خليل الديكان ـ مستشفى الأميري



ممارس أول أشعة وطب نووي



عهود مخلد علي العنزي ـ إدارة الوقاية من الإشعاع



لطيفة محمد الظفيري ـ منطقة الجهراء الصحية



حسناء حيدر عبداللطيف ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



رانجيث براساد نالاباثانجيل ـ منطقة العاصمة الصحية



ريم مبارك الرشيدي ـ منطقة الأحمدي الصحية



ليالي رياض الفرج ـ مستشفى مبارك الكبير



دلال جابر محمد برويز ـ مستشفى مبارك الكبير



سارة فيصل السويح ـ مستشفى مبارك الكبير



شمايل صالح العطى ـ مستشفى ابن سينا



أمل عبدالنبي باقر ـ مستشفى جابر الأحمد



علي ناصر عبدالله ـ مستشفى جابر الأحمد



دلال خالد الصميعي ـ إدارة الصحة العامة



نيمي فارجيس ام فارجيس ـ إدارة الصحة العامة



أشوك كومارابيل ـ مستشفى السجن المركزي



ناصر بدر ملا محمد ـ مستشفى الأميري



خلود محمد خالد العنزي ـ مستشفى الفروانية



فاطمة لطفي محمد ـ مستشفى العدان



جاسم موريانتاكاث ـ مستشفى السجن المركزي



مشاعل عبدالعزيز الشمري ـ مستشفى الصباح



دانة غازي العدواني ـ مستشفى الصباح



فاطمة ناصر غلوم محمد ـ مستشفى العدان



خلود خليف العنزي ـ مستشفى الولادة



رؤية عادل حسن ـ مستشفى مبارك الكبير



ممارس أشعة وطب نووي



مشاعل محمد السبيعي ـ مستشفى جابر الأحمد



زهراء أحمد الحسن ـ مستشفى جابر الأحمد



رهف محمد الدعيج ـ مستشفى جابر الأحمد



حصة محمد العوضي ـ مستشفى جابر الأحمد



لجين فراج الفراج ـ مستشفى العدان



نورة سالم العنزي ـ مستشفى الأميري



فاطمة علي حسن ـ مستشفى الأميري



ريم محمد الذيباني ـ مستشفى جابر الأحمد



شروق عناد حمد الرملاوي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان



منيرة اولوتوين اوموتايو ـ مستشفى جابر الأحمد



شوك عناد حمد الرملاوي ـ مستشفى الأمراض الصدرية



محمد سارجاس ثيفار ـ مستشفى الفروانية



مريم يوسف الحمادي ـ مستشفى الرازي



مرام طلال الخيوطي ـ مستشفى الجهراء



مريم عبدالوهاب عبيد ـ مستشفى الجهراء



أحمد عبدالأمير محمد ـ مستشفى الأميري



فاطمة عبدالله علي ـ مستشفى الأميري



مريم طارق العبيد ـ مستشفى الأميري



سارة نايف العنزي ـ مستشفى الأمراض الصدرية



مريم سوف العنزي ـ مستشفى الجهراء



عبير محمد الهاجري ـ مستشفى الجهراء



شهد حمود فيحان المطيري ـ مستشفى الصباح



آية حسن علي البلوشي ـ منطقة مبارك الكبير الصحية



فني أول أشعة وطب نووي



عبدل رافي صداقة الله - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



بيلين ايساك روبين ايساك - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



فني أشعة وطب نووي



بانير مونيسامي - مستشفى العدان.



اختصاصي أول طبيعة إشعاعية



عبدالعزيز خليل ابراهيم - إدارة الوقاية من الإشعاع.



اختصاصي طبيعة إشعاعية



إيمان حسين الهولي - إدارة الوقاية من الإشعاع.



دهار ميندران بالاني - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



تقني أول طبيعة إشعاعية



مصعب الجيلي حسن - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



فيصل عبدالرحيم عبدالغني - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



تقني طبيعة إشعاعية



أحمد أسامة عايش الشمالي - إدارة الوقاية من الإشعاع.



اختصاصي أول تغذية وإطعام



عبدالوهاب سالم احمد الزعابي - إدارة التغذية والإطعام.



اختصاصي تغذية وإطعام



ريم محمود حمد - مستشفى العدان.



أنور محمد الربيعة - إدارة التغذية والإطعام.



شهيرة مازن انيس - مستشفى العدان.



تقني أول تغذية وإطعام



رباب عادل كاظم المزيدي - مستشفى الجهراء.



شاهة حمد الخبيزي - مستشفى جابر الأحمد.



ميس يوسف العميري - مستشفى الأميري.



أسماء عيسى ارشيد - مستشفى مبارك الكبير.



شهد خالد عبدالله - إدارة التغذية والإطعام.



محمد سامي خطاب - مستشفى الأميري.



آيات مجرن اللوغاني - مستشفى مبارك الكبير.



شروق عادل رضا اليوسفي - مستشفى مبارك الكبير.



منى شهاب حمد المهندس - إدارة التغذية والإطعام.



شريفة حمد بدر - مستشفى الأميري.



حميدة صالح الفيلي - مستشفى مبارك الكبير.



نوف عيسى الشطي - مركز قرطبة الصحي.



شيخة ماجد احمد - إدارة التغذية والإطعام.



فاطمة عبدالله يوسف - مركز جاسم الوزان.



نورا جاسم المذن - إدارة التغذية والإطعام.



انوار حماد الحربي - مستشفى الجهراء.



فاطمة فلاح صالح السني - إدارة التغذية والإطعام.



زهراء محمود الخباز - مستشفى مبارك الكبير.



مريم معدي العجمي - مستشفى العدان.



شوق نبيل عباس - إدارة التغذية والإطعام.



تقني تغذية وإطعام



صالحة عبدالله طلق العتيبي - مستشفى الفروانية.



شيخة عادل عبدالله الحسينان - مستشفى جابر الأحمد.



ذكريات عبدالرحمن العنزي - مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك.



نوف هادي المري - مستشفى مبارك الكبير.



زينب ياسر محمد عباس - مستشفى مبارك الكبير.



دانة حمد علي الجمل - مستشفى مبارك الكبير.



سارة عدنان عبداللطيف - مستشفى جابر الأحمد.



بدرية طالب محمد الحوطي - إدارة التغذية والإطعام.



بتول عدنان الموسوي - مستشفى الولادة.



سارة دعيج عثمان السماعيل - ادارة التغذية والإطعام.



عايشة وليد الشايجي - مستشفى مبارك الكبير.



طيبة ابراهيم الانصاري - مستشفى مبارك الكبير.



زهراء فاضل عباس - ادارة التغذية والإطعام.



هيا خليل ابراهيم - مستشفى مبارك الكبير.



شيخة صالح السويدان - مستشفى جابر الاحمد.



عائشة فؤاد الأنصاري - مستشفى جابر الأحمد.



أنوار شاهر الشمري - إدارة التغذية والإطعام.



دلال وليد احمد - مستشفى ابن سينا.



سعاد سالم عبدالله - مستشفى الأمراض الصدرية.



أنفال فواز الرشيدي - إدارة التغذية والإطعام.



نورة محمد المطيري - مستشفى الفروانية.



هديل شريف صالح - مستشفى الأمراض الصدرية.



دانة محمد عبدالله - مستشفى الأمراض الصدرية.



سارة محمد راشد - إدارة التغذية والإطعام.



عائشة مجبل المطيري - مستشفى الأمراض الصدرية.



شوق محمد عبدالله - إدارة التغذية والإطعام.



أبرار يوسف الشهاب - مستشفى الفروانية.



سلمى علام الكندري - إدارة التغذية والإطعام.



محمد بداي المطيري - مستشفى الرازي.



سلوى بدر الهاجري - مستشفى الفروانية.



بدرية محمد القلاف - مستشفى الصباح.



خلود عبدالله فلاح - مستشفى العدان.



ريم عراك الرجا - مستشفى الصباح.



مشاعل ناصر الرشيدي - مستشفى العدان.



شوق عبدالوهاب عزيز - مستشفى مبارك الكبير.



غدير عبدالرحمن رمضان - مستشفى الفروانية.



حصة سعود عبدالعزيز البلوشي - مستشفى الجهراء (2).



فني أول تغذية وإطعام



طيبة مبارك الغصاب - إدارة التغذية والإطعام.



فاطمة حمزة دشتي - إدارة الصحة العامة.



طاهرة علي محمد غلوم - مستشفى مبارك الكبير.



نوف حسام يوسف - إدارة التغذية والإطعام.



مريم عبدالحميد علي محمد - مستشفى الجهراء.



أماني راضي سليم العنزي - مستشفى الجهراء.



فوزية علي الخباز - مستشفى العدان.



فني تغذية وإطعام



بدور حمدان علي الظفيري - مستشفى الجهراء.



عبير عالي العازمي - مستشفى العدان.



ضحى عبدالعزيز الشريدة - إدارة التغذية والإطعام.



نوف فالح جراح الظفيري - إدارة التغذية والإطعام.



رئيس اختصاصي نطق وسمع



عايدة بارايل جاكوب - مستشفى زين.



اختصاصي نطق وسمع



جنان عبدالحميد التميمي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



فاطمة سامي جاسم الذكر الله - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



دلال عبدالرسول بوصخر - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



سونيار ميري شاندي - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.



ديبثي براساناكومار - مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع.



ثيليبان كوماركومار - مستشفى زين.



رولا علي ذيب - مستشفى زين.



حصة محمد القعود - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.



مريم غازي السعيد - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.



ممارس أول نطق وسمع



فاطمة علي شعبان - منطقة مبارك الكبير الصحية.



أنوار سالم القناعي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



حنان عادل خالد الجيران - منطقة مبارك الكبير الصحية.



سارة احمد راشد العازمي - منطقة مبارك الكبير الصحية.



أشواق محمد التويجري - منطقة مبارك الكبير الصحية.



سارة محمد الدعاس - منطقة الفروانية الصحية.



هيا محمد مهنا العازمي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



علي عبدالكريم الحايكي - مستشفى العدان.



شوق صالح الحضينة - مستشفى العدان.



سلمى مساعد الملا - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.



سارة جمال المير - مستشفى الطق الطبيعي والتأهيل.



منار مبارك الرشيدي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



مريم حسن محمد الصايغ - مستشفى العدان.



جنان كاظم عبدالله - مستشفى الجهراء.



ريم حميد علي المطيري - مستشفى جابر الأحمد.



ممارس نطق وسمع



ريم سالم محمد المري - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



مريم حمد الدوسري - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



منيرة عبدالله عيد المطيري - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



هدباء خالد العجمي - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



مها سمير الصالح - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



هنادي عوض الخالدي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



شيماء عبدالله الحميدان - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



سبيكة محمد الدعيج - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



مريم محمد احمد كريم - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



دانة علي الزعابي - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.



مريم طارق المونس - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



عائشة صلال البذالي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



فيصل صباح محمد - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل.



بشاير سعد العنزي - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق.



اختصاصي أول علاج نفسي



حسين رمضان حسيني - مركز الكويت للصحة النفسية.



معالي فهد المطيري - مركز الكويت للصحة النفسية.



اختصاصي علاج نفسي



أنفال عبداللطيف أحمد - مركز الكويت للصحة النفسية.



زينب فاضل امام بور - مركز الكويت للصحة النفسية.



أمثال تركي المطيري - مركز الكويت للصحة النفسية.



ممارس علاج نفسي



زينب صالح الشمالي - مركز الكويت للصحة النفسية.



فجر صلاح الجارالله - مركز الكويت للصحة النفسية.



عبدالله نعمة العبودة - مركز الكويت للصحة النفسية.



سارة صالح العنزي - مركز الكويت للصحة النفسية.



نوف عبدالرحمن العثمان - مركز الكويت للصحة النفسية.



عيسى محمد الشمري - مركز الكويت للصحة النفسية.



حسن كامل حضرتي - مكتب حماية الطفل.



عبدالله عيد علي - مركز الكويت للصحة النفسية.



فني أول تعقيم



بيبي عبدالعزيز بوحمد - منطقة الأحمدي الصحية.



زينب ابراهيم البلوشي - منطقة الصباح الطبية التخصصية.



إيمان عجمي الحربي - إدارة منع العدوى.



دلال سعد مجزع - منطقة الجهراء الصحية.



فاطمة حامد عريان - مستشفى الأميري.



اعتدال ياسين عبدالرزاق - إدارة منع العدوى.



مشاعل سعدي الشمري - إدارة منع العدوى.



تهاني ساير الشمري - مستشفى ابن سينا.



ليلى سعد العنزي - مستشفى الفروانية.



إسراء خلف القلاف - مركز الجهراء التخصصي.



فني تعقيم



عبير بركة محمد البخيت - مستشفى العدان.



أسماء إبراهيم م الأنصاري - إدارة منع العدوى.



رقية أحمد قاسم - مركز بنيد القار لطب الأسنان.



عبير بركة البخيت - مستشفى العدان.



أمينة جاسم الصايغ - مستشفى مبارك الكبير.



أفراح نايف الهاجري - قسم التعقيم المركزي.



فاطمة محمد جاسم - مستشفى الفروانية.



آلاء محمد جاسم - إدارة منع العدوى.



اختصاصي أول تخدير



جاجاناث رامامورثي - مستشفى الجهراء.



اختصاصي تخدير



راجا فيندرا مونيراجو - مركز الكويت لمكافحة السرطان.



فني أول تخدير



نفيين موكارالي سانجيف - مستشفى الأميري.



دهاناسيكار ناتاراجان - مستشفى الرازي.



اختصاصي أول علاج تنفسي



كلاير فيلاسقويز كونستانتنو - مركز الشيخ صباح الأحمد للقلب.



اختصاصي علاج تنفسي:



رونالد جوسايان ابيلجاس - مركز الراشد للحساسية



جوزيف انتوني - مستشفى الاميري



ممارس أول علاج تنفسي:



لوكمان سادهيك - مستشفى ابن سينا



بيبين بأول - مستشفى الجهراء



ممارس أول مختبر أسنان:



سارة سعود غلوم - ادارة طب الاسنان



نورة حمود عطية - مركز الفروانية التخصصي لطب الاسنان



فني اول مختبر اسنان:



انول برادهان - ادارة طب الاسنان



هاري براساد ناياك - مركز جابر الأحمد لطب الاسنان



جيفري تامبيز الاركون - مركز جابر الأحمد لطب الاسنان



ماري جوي باكار - ادارة طب الاسنان



جوزيف انجلوتايا - ادارة طب الاسنان



جرامي فرويلد سابون - ادارة طب الاسنان



روسيل كوبوس انونويفو - ادارة طب الاسنان



اروين بيرسي ديزون - مركز جابر الأحمد التخصصي



اختصاصي قلب صناعي:



اندرو صمويل - مستشفى الامراض الصدرية



فيجاي كوماربريم كومار - مركز الشيخ صباح الأحمد للقلب



جوس ماثيوزكارياس - مستشفى الامراض الصدرية



اختصاصي بصريات:



شيمي فيتوكوزييل - مستشفى الفروانية



فيلي شاراكوناث - مستشفى الفروانية



روسمي ماريا جورج - مستشفى العدان



فني أول تخطيط مخ وأعصاب:



شيمالا غوفيندا ناياك - منطقة الصباح الطبية التخصصية



انوجا سيرجيث - منطقة الصباح الطبية التخصصية



ممارس اول تجهيزات ادوية:



سلمى عبدالموبيد - مركز الطب الاسلامي



رئيس فنيي طوارئ طبية:



حسن سالم ابراهيم علي - ادارة الطوارئ الطبية



بندر مرزوق الشمري - ادارة الطوارئ الطبية



عدنان عبدالله الخالدي - ادارة الطوارئ الطبية



صلاح شاكر حسن - ادارة الطوارئ الطبية



طالب علي ابراهيم الجدي - ادارة الطوارئ الطبية



خالد وليد خليل - ادارة الطوارئ الطبية



مشعل حسين عبدالجليل - ادارة الطوارئ الطبية



عبدالله ابراهيم الاشواك - ادارة الطوارئ الطبية



حسين علي حسين - ادارة الطوارئ الطبية



فارس نايف الظفيري - ادارة الطوارئ الطبية



هاشم امين احمد زقزوق - ادارة الطوارئ الطبية



مساعد رئيس فنيي طوارئ طبية:



سعود سليمان الرندي - ادارة الطوارئ الطبية



جعفر حسين محمد - ادارة الطوارئ الطبية



عبدالله علي جعفر - ادارة الطوارئ الطبية



علي حسن الراشد - ادارة الطوارئ الطبية



ناصر عدنان عبدالسلام - ادارة الطوارئ الطبية



محمد طعيس رويعي - ادارة الطوارئ الطبية



مساعد سعود العازمي - ادارة الطوارئ الطبية



سيد مهدي طالب الكاظمي - ادارة الطوارئ الطبية



فني أول طوارئ طبية:



عمار علي رضا - ادارة الطوارئ الطبية



فيصل خالد خلف - ادارة الطوارئ الطبية



احلام شاهر الهزاع - ادارة الطوارئ الطبية



فني طوارئ طبية:



فواز هاتف العيدان - ادارة الطوارئ الطبية



بسمه حمد فرحان - ادارة الطوارئ الطبية



مرزوق محمد الرشيدي - ادارة الطوارئ الطبية



يوسف حسان عبدالعزيز - ادارة الطوارئ الطبية



عبدالعزيز محمد فارس - ادارة الطوارئ الطبية



محمد حسن سعيد - ادارة الطوارئ الطبية



عبدالعزيز محمد خلف - ادارة الطوارئ الطبية



رئيس مشرفين صحيين:



هدى الحميدي شايم الرشيدي - مستشفى الفروانية



غالية مبارك الهاجري - مركز علي محمد ثنيان الغانم الصحي



البدري حماد جاد - مستشفى السجن المركزي



محمود سراج محمود - ادارة الصحة العامة



محمد احمد عابدين - ادارة الصحة العامة



احمد محمد عبداللطيف احمد - ادارة الصحة العامة



محمد حسن محمد امين - ادارة الصحة العامة



عبدالناصر حافظ ابوالوفا - ادارة الصحة العامة



الليثي انور ابراهيم علي - ادارة الصحة العامة



السيد عبدالغني السيد - ادارة الصحة العامة



عنتر صلاح همام - ادارة الصحة العامة



وجيه شندي محمد - ادارة الصحة العامة



فوزية عبدالله مبارك - ادارة الصحة العامة



ندى عبدالعزيز التوحيد - مستشفى مبارك الكبير



عاطف مرسي ابراهيم - ادارة الصحة العامة



محمود عبدالباري احمد مهني - ادارة الصحة العامة



مساعد رئيس مشرفين صحيين:



ياسر احمد عبدالعزيز - ادارة الصحة العامة



عمرو محمد عفيفي مرسي - ادارة الصحة العامة



الحسيني زغلول محمود - ادارة الصحة العامة



انوار عبدالوهاب الصانع - مركز علي صباح السالم الصحي



عمر محمد شعراوي - ادارة الصحة العامة



بتول خالد حسن العطار - مستشفى جابر الأحمد



خليل ابراهيم خليل العلي - ادارة الصحة المهنية



رامي يحيا نعيم - ادارة الصحة المهنية



انوار حسين الحشاش - مستشفى مبارك الكبير



زكريا محمود عباس - ادارة الصحة العامة



محمد فاضل حميد - ادارة الصحة العامة



مشرف صحي:



فاطمة وحيد مختار كمال - منطقة حولي الصحية



فاطمة يوسف البلوشي - منطقة الأحمدي الصحية



بدور سعد جنديل - ادارة الصحة العامة



انوار بدر الجويدان - ادارة الصحة العامة



زينب علي العبدالله - مركز الصقر التخصصي



شهد سالم العازمي - مستشفى مبارك الكبير



عبدالعزيز يوسف محمد عبدالله - ادارة الصحة العامة



محمد عوض ذياب - مركز الاحقاقي الصحي



سلطان احمد النملان - ادارة الصحة العامة



نور اكرم سلمان - ادارة الصحة العامة



مفتش اول صحي:



كريمة علي الشمري - منطقة الفروانية الصحية



سحر حسن رشيد - مركز النعيم الصحي



رفع المستوى الوظيفي لفئة المقيمين بصورة غير قانونية - بند المكافآت



ينقل الموظفون الآتية اسماؤهم الى المستوى الوظيفي المبين قرين كل منهم:



1 - المختبرات الطبية:



منار عبدالعزيز الشمري - ممارس أول مختبر طبي - مستشفى الصباح



طه بدر مبارك عطية - ممارس اول مختبر طبي - مركز الصباحية الصحي



احمد عبدالله صباح - ممارس اول مختبر طبي - مستشفى الجهراء



أمينة عيد العنزي - ممارس اول مختبر طبي - مستشفى الجهراء



اسراء يوسف الكندري - ممارس اول مختبر طبي - مستشفى الصباح



أحلام ناظم ظاهر - ممارس اول مختبر طبي - مستشفى مبارك الكبير



ميمونة مهرب العنزي - ممارس مختبر طبي - مستشفى الجهراء



آمنة ثويني قطامي - ممارس مختبر طبي - بنك الدم المركزي



فاطمة حاتم عطية - ممارس مختبر طبي - مستشفى الجهراء



مها مبارك خالد - ممارس مختبر طبي - مستشفى الجهراء



دانة دخيل قاصد - ممارس مختبر طبي - مركز اسعد الحمد للجلدية



فاطمة عبدالرضا علي - ممارس مختبر طبي - مستشفى مبارك الكبير



رحاب خليفة فياض - ممارس مختبر طبي - مستشفى ابن سينا



هديل خالد حسن ناصر - ممارس مختبر طبي - مستشفى الاميري



فاطمة عبدالرزاق كزار - ممارس مختبر طبي - مستشفى الرازي



حسين علي فاضل - ممارس مختبر طبي - مستشفى مبارك الكبير



شهد شاكر فهد - ممارس مختبر طبي - مستشفى الرازي



فاطمة خميس عبدالله - ممارس مختبر طبي - مستشفى الصدري



سارة احمد راشد محمد - ممارس مختبر طبي - مستشفى ابن سينا



بدر حسن رحيل بدر - ممارس مختبر طبي - مركز بيان الصحي



زينب محمد حسين - ممارس مختبر طبي - مستشفى الصباح



سارة سعد ضاحي مرضي - فني مختبر طبي - مستشفى الأميري



في سالم عيدان - فني مختبر طبي - مستشفى الفروانية



دعاء بدر راضي - فني مختبر طبي - مستشفى العدان



اميرة بحير الشمري - فني مختبر طبي - مستشفى الرازي



اسماء عياش علوش - فني مختبر طبي - مستشفى ابن سينا



شيماء وهاب محمد - فني مختبر طبي - مركز الفنيطيس الصحي



حوراء عبيد شهيب - فني مختبر طبي - مستشفى الرازي



اسييل غازي محمد - فني مختبر طبي - مستشفى الرازي



مها راضي عبدالله - فني مختبر طبي - مركز صباح الأحمد الصحي



قيروان محمد سعد - فني مختبر طبي - مركز النعيم الصحي



كلثوم حسن محمد - فني مختبر طبي - مركز الفنطاس الصحي



امل شلاش علي - فني مختبر طبي - مستشفى الامراض الصدرية



2 - الأشعة والطب النووي:



اجياد يوسف جابر - ممارس أشعة - مستشفى الجهراء



افنان حمد فاضل - ممارس اشعة - مستشفى الرازي



فاطمة موحان عبيد - ممارس اشعة - مستشفى جابر الأحمد



اماني يسر مرضي - ممارس اشعة - مستشفى جابر الأحمد



منال محمد راضي - ممارس اشعة - مستشفى الصباح



خالد جاسم عبدالله - ممارس طب نووي - مستشفى ابن سينا



3 - العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل:



عبير عجمي عبدالله - ممارس اول علاج طبيعي - مستشفى الصباح



4 - التغذية:



صلاح عبيد عنبر - تقني أول تغذية - مستشفى العدان



انفال بندر ايدام - تقني تغذية - ادارة التغذية والإطعام



سارة محمد الشمري - تقني تغذية - مستشفى الصباح



عذاري طالب نزال المانع - فني اول تغذية - مستشفى الجهراء



نها ضاحي علي حسين - فني اول تغذية - مستشفى الفروانية



آمنة مرضي العنزي - فني تغذية - مستشفى الجهراء



انور عمر عودة - فني تغذية - مستشفى الجهراء



هناء دهام نداء - فني تغذية - ادارة التغذية والاطعام



نوف عطاالله علي حريش - فني تغذية - ادارة التغذية والاطعام



مشعل عايد كنعان - فني تغذية - ادارة التغذية والاطعام



عبدالله محمد عبدالله - فني تغذية - مستشفى جابر الأحمد



جمايل حبش الشمري - فني تغذية - مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك



ابتسام محمد نداء - فني تغذية - ادارة التغذية والاطعام



سامية شلاش متعب - فني تغذية - مستشفى الجهراء



5 - الطوارئ الطبية:



سالم ممدوح خلف - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



فواز سعد غانم - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



عبدالهادي عواد محمد - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



عبدالرحمن عنتر حسن - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



محمد عبد محمد العنزي - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



يعقوب محمد غانم - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



سلمان بادي كسار - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



وليد سند مزلوه - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



انوار نقماش عادن - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



منى محمد عايد العنزي - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



مريم سالم الشريفي - فني طوارئ طبية - ادارة الطوارئ الطبية



6 أطراف صناعية:



فرحان عدنان مطر - فني اول اطراف صناعية - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل



7 - نطق وسمع:



عهود زياد احمد - ممارس نطق وسمع - مركز الشيخ سالم العلي للسمع والنطق



دلال حمود عواد - ممارس نطق وسمع - مستشفى الجهراء



8 - مختبر أسنان:



طلال سراج عباس كزار - ممارس أول مختبر اسنان - مركز الجهراء الصحي