عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة عن إقامة الملتقى السنوي للأطباء حديثي التخرج يوم الاثنين 25 سبتمبر في فندق «والدورف استوريا» بمجمع الأفنيوز.



وقال الطوالة إن الملتقى يهدف الى تعريف الأطباء حديثي التخرج بواجباتهم المهنية خلال سنة الامتياز، كما سيتطرق الملتقى إلى الالتزامات القانونية على الأطباء خلال عملهم في مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع.



وأضاف أن الملتقى سيركز أيضا على تعريف الأطباء بآلية التقديم والقبول في البورد الكويتي، مبينا أنه سيستضيف عددا من المسؤولين في المجال الصحي والقانوني والتدريبي لعرض عدد من المحاضرات لتثقيف وتوعية الأطباء بدورهم المهني والطبي والقانوني، متمنيا التوفيق لجميع الأطباء حديثي التخرج في مشوارهم المهني.