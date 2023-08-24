مفرح الشمري



بعد انتقالها الى مبناها الجديد في منطقة المرقاب الذي تم افتتاحه رسميا بعودة رئيس مجلس إدارتها الفنان القدير عبدالعزيز المفرج «شادي الخليج» من رحلة علاجه التي تكللت بالنجاح، تستعد جمعية الفنانين الكويتيين لتدشين موسمها الثقافي والفني في مطلع الشهر المقبل، وذلك من خلال حفل موسيقي تحت رعاية وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري.



الحفل المنتظر سيقام في قاعة «شادي الخليج» بمقر الجمعية، يشارك فيه المطربون محمد البلوشي، خالد المسعود، فواز مرزوق، ولاء الصراف، بقيادة المايسترو د.أيوب خضر.



ستتضمن الاحتفالية مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية المتنوعة، وتأتي ضمن أنشطة وفعاليات موسيقية وتراثية تنوى إطلاقها الجمعية خلال الفترة المقبلة.



وهناك العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي ستعلن عنها جمعية الفنانين الكويتيين تباعا، وذلك وفق جدول زمني محدد، ويأتي ذلك تتويجا للمسيرة الرائدة للجمعية، والإنجازات البارزة التي حققتها في مسيرة الفن الكويتي الذي لايزال رائدا في المنطقة.