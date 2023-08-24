استقبلـــت شركــــــة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عددا من أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة في زيارة لمستشفى ضمان بمحافظة الأحمدي يوم أمس الأربعاء وذلك للاطلاع على جهود الشركة وتقدم سير العمل لاستكمال تشغيل منظومتها الصحية خلال الأشهر القادمة تمهيدا لتفعيل دورها التنموي في قطاع الرعاية الصحية ضمن خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة.



وقد شمل الزوار كلا من العضوين هاني شمس وفهد بن جامع، وتضمنت الزيارة جولة على مرافق المستشفى المختلفة تمهيدا لبدء عملية نقل المستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم من مرافق وزارة الصحة إلى منظومة شركة ضمان الصحية المتكاملة، حيث تم الاطلاع على مرافق مستشفى ضمان وأقسامه المختلفة وإعطائهم نبذة عن دور الشركة في تقديم خدماتها الصحية المتكاملة للمستفيدين.



وخلال الزيارة، قال عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة فهد بن جامع «نحن اليوم في زيارة لأحد مستشفيات الضمان الصحي للاطلاع على سير عمل الشركة ولكي نطمئن على انتقال المقيمين المشمولين بالضمان الصحي إلى هذه المنظومة التي أصبح مستشفيان منها جاهزين بالكامل وهما على أعلى وأرقى المستويات بالإضافة إلى خمس مراكز صحية أولية مما يعكس الجهود المبذولة، ونحن نتطلع اليوم إلى بدء تشغيل هذه المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية».



بدوره، قال عضو لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة هاني شمس «نتقدم بجزيل الشكر لإدارة شركة الضمان على هذه الجولة التي أعطتنا صورة واضحة وشاملة عن وضع الشركة وجهوزيتها، فمن خلال اطلاعنا على المرافق والأقسام والمعدات الطبية، رأينا اليوم أن منظومة ضمان الصحية بكامل جاهزيتها للتشغيل وهي على استعداد لبدء التشغيل وتقديم خدماتها الصحية اعتبارا من يوم غد، ونرى أن شبكة المراكز الصحية ومستشفيات الضمان هي إضافة قيمة للقطاع الصحي الكويتي ونحن بأمس الحاجة إليها كون أن عدد المقيمين في الكويت أكبر من عدد المواطنين وهي بمنزلة تكامل في تقديم خدمات الرعاية الصحية مع وزارة الصحة، والشركة مجهزة بكوادر إدارية وطبية وتمريضية وكوادر مساندة لدعم توفير راحة كاملة للمستفيدين من الضمان الصحي، ونحن بدورنا كممثلين ونائبين عن اللجنة الصحية نعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجهها شركة ضمان حتى يرى هذا المشروع النور».



وتبين خلال الجولة جاهزية المستشفيات للتشغيل وقد تم تسلمها مبدئيا من قبل وزارة الصحة وهي مطابقة للاشتراطات الموضوعة دون وجود أي عيوب فنية فيها، كما أن تأخر مشروع شبكة الصرف الصحي لن يعطل سير العمل كونه مشروعا منفصلا ويتم تحت إشراف وزارة الأشغال. في المقابل، استحدثت شركة «ضمان» خطة عمل وحلول تتوافق مع الاشتراطات البيئية وصحية للمضي قدما بالمرحلة التشغيلية لحين انتهاء الحكومة من مشروع الصرف الصحي.



وأوضحت شركة «ضمان» أنها عملت منذ تأسيسها على رؤية ريادية للرعاية الصحية والاتجاهات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، تهدف من خلال هذه الرؤية إلى بناء مجتمع أكثر صحة عبر تطبيق برامج الاستدامة وخاصة في محور الرعاية الصحية، بصفتها المقدم للرعاية الصحية الإلزامية للموظفين المقيمين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والذين يتجاوز عددهم 1.9 مليون شخص عبر شبكة موزعة في مختلف محافظات الكويت وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الأولية والثانوية والتي تضم مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل الراغبين بالحصول على رعاية صحية في عيادات طب العائلة وطب الأسنان وطب الأطفال بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمختبر، بالإضافة إلى مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا والتي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الأساسية في المستشفيات جنبا إلى جنب مع جميع تخصصات العيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات وخدمات الأشعة ذات الصلة.