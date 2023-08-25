

عشق اليال والخيط صغيرا وعلم نفسه دون معلم، فأمتلك أول طراد تفخ لصيد الأسياف ولم يتوقف فكبر وكبرت هواية الصيد معه فأصبح ذا خبرة كبيرة في معرفة مواسم الأسماك وأماكن تواجدها، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق أحمد العوضي الذي حدثنا عن أفضل أماكن الصيد حاليا وما الأسماك الحاضرة الآن، وأفضل طريقة للفوز بحبيب الملايين السبيطي، ولماذا منطقة عوهة وجهته الأولى برحلات صيده؟ ومتى يكون حضور أسماك الشيم؟ كما أطلعنا العوضي على أماكن صيد أسماك النويبي والشعم وأفضل ييم لها، وأين يتواجد الهامور وأحجام خيوطه، وما إيجابيات وسلبيات صيد الجقنق، وأكثر هموم الحداقة البحرية والأمنيات التي يرجو أن تتحقق على أرض الواقع، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق أحمد العوضي: تولعت بحب البحر والصيد منذ الصغر وأنا بعمر 9 سنوات تقريبا وكنت أروح البحر وأشوف الناس شلون تحدق على اليال وشدتني هذه الهواية الجميلة ودشت قلبي، وبعدها شريت عدة وبدأت أحدق على اليال وأتعلم من هذا شيئا ومن الآخر شيئا حتى عرفت أسرار الصيد بروحي دون معلم، وأهم الأشياء التي عرفتها مواسم الأسماك وأنواع الييم حق كل سمجة وأحجام الخيوط والميادير والترديع والطريقة الصحيحة للموادع، وأشياء أخرى كثيرة، وبعد أن كبرت وكبرت معي هواية الصيد اشتريت طراد تفخ وكنت أحدق قريب اليال يعني تقدر تقول حداق سيف وبعدها شوي شوي شريت طراد وبديت أروح فيه للمحادق الشمالية والجنوبية مع الأصدقاء وأصبحنا نتعلم أشياء جديدة من بعض والبحر معروف كل يوم فيه شيء جديد.



جسر جابر الأفضل للصيد



ويضيف العوضي: مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة هذه الأيام يحلو الصيد وأفضل الأماكن في الوقت الحالي جسر جابر بس أنا عن نفسي أحب حداق جزيرة عوهة لأنه السمجة هناك حاضرة، السبيطي والمزيزي صيدها على حسب المايه وكل ما كان ما في غزر أفضل حق صيدهم وعليك بطريقة الركة ويفضل الخيط حجمه من 40-50 وأماكنها في الأقواع الشمالية صوب الحيشان والصبية.



الچنعدة تغير مكانها



ويتابع العوضي: سمكة الچنعد وما أدراك ما الچنعد صيدها فيه تحدي وأكشن وموسمها مع دخول البرد والشتاء ويبدأ من شهر نوفمبر لغاية مارس ويكون صوب الفحيحيل والفنطاس وبعدها تغير مكانها وتحصلها صوب أم المرادم وصوب كبر وأفضل طريقة لصيدها بطريقة الجقنق أو تشخيط وتصيد منها أحجام كبيرة ومختلفة.



الشيمة تباع بالحبات



ويضيف العوضي: سمكة الشيم (الشيم أكل الحشيم) هي من أفضل أنواع الأسماك عندنا بالكويت وتصنف من أسماك الدرجة الأولى ويرغبها الكثيرون ولكن صيدها قليل وتباع بالحبات، وأفضل مواسم صيدها من منتصف مارس حتى يونيو وأفضل أماكن تواجدها في عوهة وتحت جسر جابر وفي فصل الشتاء تكون موجودة في الدردور راس السالمية وصيدها عن طريق الجق.



الهامور مكانه الركسة والونانة



ويقول العوضي: أفضل مكان حق صيد النويبي والشعم تحت جسر جابر وأيضا تحصل الشعم في الحيشان والدفان والنويبي نصيده في قطعة الدعية وجزيرة عوهة وأفضل ييم لها الروبيان وصلاخة الميد، أما بالنسبة حق الهامور فمتواجد على مدار السنة وأفضل وقت له من أبريل لغاية أكتوبر وييمته تكون محاياة سمجة حية مثل الجم أو المجوه أو اليميام وطريقة صيده بخيط دريه وميدار عود يسمونه (خرواش) وأكثر صيده في الركسة والونانة.



أمنيات بحرية



وأضاف العوضي: أتمنى انه المسنات تتعدل عندنا لأنها مهملة بشكل يضيق الخلق وبعضها لا توجد بها خدمات مثل بنزين، صيدلية، سوبر ماركت، محل أدوات بحرية، اضطر لاني أروح أترس بنزين بصوب واشتري ثلج من مكان آخر والييم كذلك وهذا الشيء يأخذ مني وقتا ومجهودا وأتمنى ايضا عمل مسنات بمواصفات عالية فيها كشافات ومكان للدخول والخروج وفيها خدمات ويفضل على كل 5 كيلو مسنة لأنه تعبنا من المسنات المتهالكة مرات ينكسر (بوبرنغ تاير الطراد) بسبب المسنه المتهالكة ومرات ما قدر أصعد الطراد إذا المايه رايحة لانه المسنة متكسرة اضطر لأقعد في البحر حتى ترد المايه، وأيضا أتمنى وجود مراسي حق الطراريد بأسعار مناسبة لأنه أسعار المراسي وإيجارتها جدا مرتفعة.



الجق مكلف وصيده مفاجآت



وأكد ان الجق أبعدني عن الحداق لما فيه من متعة حقيقية في الصيد وهو مكلف جدا ولكنه ممتع في صيد السمجة مثال على ذلك في الصيد التقليدي (الخيط) تصيد سمجة صغيرة بينما الجق تصيد أحجاما كبيرة جدا هو صحيح متعب قليلا وممل ولكنه يعطيك مفاجآت وخصوصا عندما ترى السنارة تنعكف وتقعد تسحب وتعيش جوك، وأنا حاليا صيدي كله جق ولا أستغني عنه بأي رحلة.



ختامية



واختتم العوضي قائلا: أكثر شيء يضايقني في البحر المخلفات التي نراها من العلب والأكياس الفارغة، وهذه الأشياء لا تتحلل بسهولة، وأيضا شباك الصيد (العديد) والمشابك غير المرخصة، وأصحاب الجت سكي لو يبعدون عن اليال لأنهم متسببين بإزعاج لمرتادي الشاطئ ومنحشين السمجة عن حداقة اليال، كما أوجه نصيحة حق إخواني الحداقة لا تنزل بحر بروحك وقبلها تأكد من حالة الطقس وشيّك على البنزين وأجهزتك تكون شغالة ولازم عدة الإسعافات الأولية واللايف جاكيت وطفاية الحريق تكون بطرادك وربي يحفظ الجميع.