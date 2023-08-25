عبدالحميد الخطيب



أكدت الفنانة روان العلي أنها «ماخذه حقها» في الدراما، وقالت: «الحمد لله حقي ماخذته، وقاعدة تجيني مسلسلات حلوة، والمنتجين والمخرجين يعطوني مساحتي بالتمثيل، ولدي تنوع في الشخصيات اللي أجسدها، في السابق كانوا حاكريني بشي واحد، لكن عرفوا إمكانياتي، وشنو ممكن يطلع مني كممثلة».



وشددت روان على أنها تهتم بتطوير نفسها، متطرقة الى المنافسة بينها وبين زميلاتها الفنانات، وأوضحت: بالنسبة لي، ما عندي أي منافسة مع أي احد، وإذا كنت مشغولة بدور وعرض علي عمل آخر ارشح غيري من زميلاتي، فأنا أؤمن بأن لكل إنسان شخصيته وأداءه، والممثل الجيد يفرض نفسه بعمله واجتهاده.



وتطرقت روان الى العمل الذي تعتبره انطلاقتها الفنية الحقيقية، قائلة: مسلسل «نفس الحنين» سوى لي نقلة مهمة، فقد كان دوري فيه جديدا وأساسيا، وجذب الجميع وصعدني بسرعة، لأنني جذبت قلوب الجمهور بتعاطفهم معي، فقد جسدت شخصية فتاة مريضة سكر، وانا أحب هذه الأدوار التي يوجد فيها تحد، مكملة: حتى الفنانة الهام الفضالة انصدمت من هذا الانتشار الكبير للشخصية، والحمد لله العمل حصد نجاحا متميزا عند المشاهدين.



وفي سياق آخر، كشفت العلي، في لقاء مع برنامج «ليالي الكويت»، أنها تشارك في بطولة المسلسل الدرامي الجديد «يس عبدالملك» مع الفنان الكبير سعد الفرج، واستطردت: هذا العمل سيكون نقلة كبيرة في مشواري، وهو ليس تراثيا بل معاصر، ونصه ثقيل وقوي، والأدوار موزعة بحيث إن كل ممثل «واخذ حقه»، ودوري فيه جديد علي، كنت أتمنى تقديمه.



ومسلسل «يس عبدالملك» من المقرر عرضه في رمضان 2024، وهو من تأليف محمد النشمي، إخراج مناف عبدال، وتشارك روان في بطولته مع كل من: سعد الفرج وعبدالرحمن العقل وحسين المهدي وفتات سلطان وليالي دهراب وأحمد النجار وياسة ومنصور البلوشي وحسن عبدال، وغيرهم.