وجه النائب محمد الرقيب 13 سؤالا إلى جميع الوزراء، وسؤالا منفصلا إلى وزير الكهرباء والماء ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد.



سؤال مشترك



ونص السؤال المشترك إلى جميع الوزراء على التالي:



نص القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة في المادة (21) على أن «يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقوانين».



ونصت المادة (22) من القانون ذاته على أن «يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية كل أكتوبر من كل عام»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- خلال ميزانية السنوات الخمس الماضية وآخر 5 تقارير مقدمة من ديوان المحاسبة، كم عدد الملاحظات والمخالفات المستمرة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم حتى هذه اللحظة؟ وما أسباب استمرارها؟ مع تزويدي بردود الجهات المذكورة في الدفاع عن موقفها.



2- ما أبرز التجاوزات التي اكتشفها مراقبو ديوان المحاسبة وعليه شكلت لجان تحقيق فيها أو أحيلت إلى النيابة العامة؟ يرجى تزويدي بالتجاوزات، ونوع التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة.



3- هل خوطب مجلس الوزراء ببعض المخالفات التي سجلها مراقبو ديوان المحاسبة باعتبارها ملاحظات خاطئة أو غير منطقية من وجهة نظر الوزارة أو الجهات المذكورة إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذه المخاطبات -إن وجدت-.



4- كم عدد العقوبات التأديبية التي طبقت على القياديين والإشرافيين والموظفين بعد صدور هذه التقارير؟ يرجى تزويدي بعدد المعاقبين تأديبيا.



سؤال إلى وزير التعليم بالوكالة



كنا وما زلنا متابعين للساحة التعليمية وما يحدث فيها لإيماننا بأهمية التعليم في نهضة البلاد، ونؤمن أيضا بأن الترقيات العلمية في جامعة الكويت وغيرها من الجامعات الحكومية والخاصة مؤشر مهم على سلامة هذا المرفق وعلى قيمة البحث العلمي فيه.



ولقد أقلقنا كثيرا البيان الذي أصدرته القائمة الأكاديمية المستقلة في جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بتاريخ 15 يونيو 2023 بخصوص التدخل في أعمال لجان الترقيات في الأقسام العلمية.



وقد نمى إلى علمي التعدي على لجنة الترقيات في قسم الإدارة التربوية في كلية التربية بجامعة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن محاضر اجتماعات لجنة ترقيات الإدارة التربوية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023 على أن تكون المحاضر معتمدة وموقعا عليها من أعضاء اللجنة.



2- صورة ضوئية من تقارير الترقيات المبدئية والنهائية عن حالات الترقية التي عرضت واعتمدت في الاجتماعات الواردة في البند السابق، على أن تكون التقارير معتمدة وموقعا عليها من أعضاء اللجنة، وتزويدي بأسماء أعضاء هيئة التدريس الذين عرضت ملفاتهم في الاجتماعات المذكورة والذين صدر بحقهم قرار ترقية من الإدارة الجامعية.



3- أسباب تشكيل لجنة خاصة لدراسة أحد ملفات الترقية في القسم المذكور، مع تزويدي بصورة ضوئية عن الأدلة المادية الملموسة التي استندت إليها الكلية في تشكيل هذه اللجنة الخاصة، كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة.



4- هل استنفد ملف الحالة المذكورة في البند السابق مدة بقائه في لجنة ترقيات القسم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن القرار الذي ينظم المدد في لجان الترقية في الأقسام والكلية.



5- هل تظلمت الحالة المذكورة؟ إذا كانت قد تقدمت بتظلم، هل صدر قرار من لجنة التظلمات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن التظلم وعن قرار لجنة التظلمات.