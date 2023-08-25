وجّه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز، قال في مقدمته، نظرا لما عانته البلد ويعانيه من مشاكل يومية يواجهها المواطنون نتيجة مشاكل الطرق وتطاير الحصى ما سبب ويسبب لهم معاناة نفسية وخسائر مادية في سياراتهم وأنفسهم وما يسببه ذلك من تأخير انسيابية السير في جميع الطرق الأمر الذي يؤثر أيضا على تأخير وصول الموظف الى دوامه في الوقت الرسمي ما يؤثر على أداء العمل في كل قطاعات الدولة ويسبب خسائر منظورة وغير منظورة للوطن والمواطن، وإذا دل هذا انما يدل على أن من نفذ مشاريع هذه الطرق لا يتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة التي تؤهله للدخول في مشاريع مشابهة مرة أخرى. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - كم عدد الممارسات التي تم طرحها لصيانة الطرق في الكويت؟



2 - كم عدد الشركات التي تقدمت لهذه الممارسات؟



3 - هل يوجد لهذه الشركات وكيل محلي في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي باسم الوكيل المحلي؟



4 - هل نفذت هذه الشركات مشاريع في الطرق وصيانتها في الكويت خلال الفترة السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي:



٭ أسماء هذه المشاريع كل شركة على حدة.



٭ هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط؟



٭ هل تعثر أي من المشاريع التي قامت بتنفيذها ولم يتم التسليم في المدة المحددة؟



٭ هل توجد عليها غرامات، وهل قامت بدفعها؟



٭ هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها، وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر؟ مع ذكر كل شركة وكل عقد على حدة.



5 - هل قامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريع أخرى في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي:



٭ أسماء هذه المشاريع كل شركة على حدة.



٭ هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط؟



٭ هل تعثر أي من المشاريع التي قامت بتنفيذها ولم يتم التسليم في المدة المحددة؟



٭ هل توجد عليها غرامات، وهل قامت بدفعها؟



٭ هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها، وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر؟ مع ذكر كل شركة وكل عقد على حدة.



6 - ما القيمة الإجمالية التي تقدمت بها الشركات لهذه الممارسات؟ وهل تتوافق مع تقديرات الوزارة؟



إذا كانت هناك فروقات يرجى ذكرها مع الأسباب والمبررات.