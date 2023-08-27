نعمل على الانتهاء من مشروع خزانات «الفنيطيس» وعددها 2 بسعة 85 مليون غالون لتعزيز الشبكة في المناطق الداخلية

نسعى لزيادة المخزون الإستراتيجي بإنشاء خزانات جديدة والمشاريع المطروحة ستضيف 610 ملايين غالون للمخزون الحالي



دارين العلي



قالت مديرة إدارة مشاريع المنشآت المائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.مها الهاجري إن مشروع خزانات المياه في المطلاع العالي تم الانتهاء منه، حيث أدخلت الخزانات في الخدمة وعددها 5 خزانات للمياه العذبة وبسعة إجمالية 275 مليون غالون امبراطوري، لافتة الى انه جار حاليا تنفيــذ مشـروع 4 خطوط إيصال المياه العذبة من خزانات المطلاع العالي الى المدينة والمتوقع الانتهاء منها خلال أشهر.



وقالت في تصريح لـ«الأنباء» إن قطاع مشاريع المياه في تنسيق دائم مع الجهات المعنية في المدن الاسكانية الجديدة لتغطية حاجتها من المياه وفق جداول زمنية محددة.



وأشارت الى أن قطاع المنشآت المائية ينفذ حاليا في منطقة المطلاع عددا من المشاريع، منها الخزانات والخطوط بينما توجد مشاريع أخرى قيد التوقيع كمشروع أبراج المطلاع وخزانات المياه الجديدة ومحطة التناكر، وسيتم قريبا توقيع عقودها.



ولفتت الى مشروع آخر يجري العمل على الانتهاء منه، وهو مشروع خزانات الفنيطيس وعددها 2 بسعة 85 مليون غالون امبراطوري لكل منهما، حيث يسير وفق الجداول الموضوعة، وستدخل الخزانات الخدمة قريبا، مما سيعزز الشبكة في المناطق الداخلية، بالإضافة الى مشروع خط الوفرة حتى الدائري السادس الذي سيدخل كميات كبيرة للشبكة وسيعزز الشبكة أيضا في المناطق الجنوبية.



وأشارت الى أن قطاع مشاريع المياه معني بتنفيذ المشاريع المختلفة المرتبطة بالمياه، منها مشاريع خزانات المياه الأرضية وأبراج المياه العلوية وخطوط المياه الرئيسية والشبكة الداخلية للمياه، حيث تنقل المياه من محطات انتاج المياه المقطرة الى مجمعات المياه المعنية بمعالجتها وتخزينها ليتم نقلها عبر الشبكة الرئيسية للمياه الى الابراج العلوية ومنها الى الشبكة الداخلية للمياه.



وقالت إن هناك 5 مشاريع جار تنفيذها في إدارة مشاريع المنشآت المائية حاليا، وهي إنشاء وإنجاز وصيانة 5 خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة 55 مليون غالون إمبراطوري مع الأعمال الملحقة بمنطقة المطلاع العالي (المرحلة الثانية)، إنشاء وإنجاز وصيانة 4 خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطلاع العالي إلى مجمع المياه المقترح بمدينة جنوب المطلاع السكنية، إنشاء وإنجاز وصيانة 2 خزان أرضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منها 85 مليون غالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع الأعمال الملحقة مجمع رقم 3 (المرحلة الثانية)، عقد تحسينات وإضافات على شبكات المياه القائمة بجميع مناطق الكويت، إنشاء خط مياه عذبة قطر (1200 مم) من الوفرة حتى الدائري السادس.



وحول العراقيل التي تواجه عمليات تنفيذ المشاريع، أوضحت الهاجري ان منها تعارض بعض الخدمات الأخرى لجهات أخرى كالأشغال والاتصالات والزراعة والتي تتطلب التنسيق مع هذه الجهات لتفاديها ووضع حلول لها، لافتة الى ان الظروف المناخية أيضا يمكن ان تؤثر على سير المشروع وهي أمور خارجة عن ارادة الوزارة والمقاول.



‏‎زيادة المخزون الإستراتيجي



وشددت على اهتمام الوزارة بزيادة المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، وبالتالي تقوم بإنشاء الخزانات الارضية بمختلف مناطق البلاد وطرح المشاريع الكفيلة بتحقيق ذلك للمساهمة في الأمن المائي، موضحة انه حاليا هناك عدد من الخزانات بمختلف المناطق، وجار إنشاء خزانين أرضيين بسعة إجمالية 170 مليون غالون امبراطوري تضاف للمخزون الذي يتوافر فيه حاليا 4613 مليون غالون امبراطوري يتم العمل على زيادته بـ 610 ملايين غالون من خلال المشاريع المطروحة، كما انه جار اعداد المشاريع لزيادته بنحو 2552 مليون غالون اخرى.



التكنولوجيا الحديثة



وأكدت تبني الوزارة وسائل التكنولوجيا في عملياتها ومنشآتها سواء الكهربائية أو المائية، مشيرة الى مشاريع الألواح الشمسية على الخزانات للمساهمة بالاستهلاك في مواقع التشغيل، بالإضافة إلى وضع وسائل تكنولوجية لمراقبة تشغيل منظومة المياه لإيحاد افضل الوسائل لمراقبة الشبكة والفاقد فيها ومراقبة مستوى الخزانات الأرضية.