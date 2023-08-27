

أعلن المدير المعين في جمعية الجهراء التعاونية عبدالرحمن فهد الحزيم عن إطلاق تخفيضات أغسطس 2023 في الأسواق المركزية على أصناف مختارة بتخفيضات تصل إلى 70%، تبدأ يوم الاثنين 28 أغسطس حتى الاثنين 4 سبتمبر.



وقال الحزيم في تصريح صحافي إن جميع الأصناف المشمولة في التخفيضات متوافرة طوال فترة العرض دون نقصان، حيث تم إبلاغ مدراء الأسواق المركزية بتزويد الأصناف أولا بأول في أماكن العروض المخصصة، وتأتي هذه التخفيضات ضمن الخطة التسويقية التي تنظمها الجمعية على مدار العام.



وبين أن الجمعية لم تتحمل أي مبالغ مالية في تنظيم هذه التخفيضات وإنما من خلال التفاوض مع الشركات والحصول على أكبر نسبة خصم لتصب في صالح المستهلكين والمساهمين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من العروض المميزة التي ستنال رضا المساهم ورواد الجمعية، كما سيتزامن مع إطلاق التخفيضات عرض الخضار والفاكهة الأسبوعي كل يوم اثنين بأسعار تنافسية، لافتا الى اننا سنعمل جاهدين في تنويع الخدمات للمساهمين ورواد الجمعية.