الدوحة - فريد عبدالباقي



اعتلى السد صدارة الدوري القطري بعد فوزه الكاسح على الأهلي 4-2، ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة والتي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على ستاد خليفة الدولي، اذ سجل رباعية السد المحترف الإيراني محمد حزباوي وأكرم عفيف، ويوسف عبدالرزاق، والإكوادوري غونزالو بلاتا في الدقائق (7 و26 و62 و78)، فيما سجل هدفي الأهلي المحترف التونسي نعيم السليطي من ركلتي جزاء في الدقيقتين (75 و84).



وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مشتركة مع الريان والدحيل، فيما بقى الأهلي بلا رصيد بعد تلقيه الهزيمة الثانية له على التوالي في الدوري.



وفي مباراة أخرى، اقتنص الغرافة أول انتصار له في الدوري، على حساب المرخية، بهدفين نظيفين سجلهما المحترف الجزائري ياسين براهيمي في الدقيقتين (63 و83 من ركلة جزاء). وبذلك رفع الغرافة رصيده إلى 4 نقاط، وظل المرخية بلا رصيد لخسارته للمرة الثانية على التوالي.



هذا، ويعيش السد أزمة حقيقية، بفشله في تسجيل المحترف المغربي رومان سايس في قائمة الفريق هذا الموسم، لاسيما أن لوائح الاتحاد القطري، تجبر الأندية في تسجيل 7 محترفين أجانب من بينهم اثنان تحت السن، وهو ما لا ينطبق على نادي السد، الذي يمتلك 7 محترفين وهم: الجزائري بغداد بونجاح، والثنائي البرازيلي غيليرمي توريس وباولو أوتافيو، والإكوادوري غونزالو بلاتا «تحت السن»، والإيراني أمين حزباوي، والكولومبي ماتيوس أوريبي، والمغربي رومان سايس، الذي تم التعاقد معه بدلا من البرازيلي جيوفاني هنريكي «تحت السن»، الذي تعاقد معه في انتقالات الصيف، ولكنه تعرض لإصابة مزدوجة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وإصابة في الغضروف، قبل انطلاق الموسم الحالي، ليتعاقد السد مع المغربي سايس، والذي لا يتوافر فيه شروط المحترف تحت السن، وبالتالي أصبح مطالبا بإيجاد محترف آخر تحت السن، ليتم قيده في قائمة الفريق بديلا عن البرازيلي جيوفاني هنريكي، وإعارة المغربي سايس إلى أحد الأندية خلال الموسم الحالي.



وكان سايس قد شارك مع السد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي اختتمت منافساتها مؤخرا في السعودية.



وعلمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن اللاعب المغربي رومان سايس الذي انتقل إلى صفوف السد بـ 2.5 مليون يورو، يرفض مبدأ الإعارة، مفضلا الحصول على الاستغناء الخاص، حيث تدرس إدارة السد إعارته إلى أحد ناديي العربي والغرافة، وهو ما يرفضه اللاعب المغربي، الذي بات مهددا بالاستبعاد عن معسكر منتخب «أسود الأطلس» المقبل.