أسامة أبو السعود



هنأت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت الزملاء في مجموعة عمليات الصيانة بدراسة واستحداث اكثر من 70 ترقية لمسمى كبير مهندسين ومشرف صيانة وكبير ملاحظين.



وأوضحت النقابة في بيان لها ان الترقيات الجديدة جاءت بعد مطالبة ومتابعة من النقابة. كما باركت النقابة للعاملين في اقسام Production، Operation Technical Services، Water handling على استحداث أكثر من 25 ترقية لكبير مهندسي التصنيع والتي أتت من بعد مقترح مقدم من النقابة لما فيه مصلحة العمل والعمال.



ووجهت النقابة الشكر إلى إدارة الشركة على التعاون المستمر، مؤكدة استمرارها في السعي لتحقيق مطالب الأقسام الأخرى وتلبية طموحات العاملين بالشركة.



وكان عضو نقابة العاملين بشركة نفط الكويت محمد المذن قد أكد أن تأخير إقرار الميزانيات للسنة المالية الحالية كان له تأثير سلبي مباشر على الموظفين حيث عطل اقرار الترقيات في أقسام الشركة كافة، ولذا يجب تصحيح ذلك بعد اقرار الميزانيات حاليا.



ودعا المذن في تصريح صحافي ادارة الشركة الى الاسراع في تنفيذ الترقيات المتوقعة بمختلف ادارات الشركة بعد اقرار الميزانيات، حيث لا يوجد اي مبرر لتعطيلها حتى الآن.