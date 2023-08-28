سلطان العبدان



طالب النائب متعب الرثعان بضرورة النظر باهتمام بالغ إلى المواطنين من اهالي مدينة المطلاع، مشددا على ضرورة تأجيل استقطاع أقساط القروض الإسكانية لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم في المدينة لمدة سنة ميلادية كاملة. وقال الرثعان لـ «الأنباء»، انه من باب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية من زيادة للأسعار وعدم السيطرة على السوق الاستهلاكية والانشائية بشكل كامل، لا بد ان تكون هناك التفاتة لهذه الفئة من المواطنين. وأضاف: قدمت اقتراحا لتأجيل بنك الائتمان الكويتي استقطاع قيمة أقساط القروض الإسكانية الممنوحة لأصحاب الرعاية السكنية المخصصة لهم لمدة سنة ميلادية في مدينة المطلاع السكنية لحين الانتهاء من توفير الخدمات الأساسية في المدينة، وهو اقتراح أراه وجيها وضروريا لكي يتمكنوا من الانتهاء من أعمالهم خصوصا ان طبيعة الارض والظروف المناخية في المطلاع مختلفة تماما عن غيرها.