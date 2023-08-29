الإنـاث أكثر حضوراً بـ 120 مشاركة خـلال الـدورات الـ8 الماضيـة

دورة مجانية أسبوعية منذ 13 يونيو الماضي بالتعاون بين «العدل» و«أمانة الأوقاف»



أسامة أبوالسعود



أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم بالتكليف في وزارة العدل د.فهد الضاعن ان برنامج «وفاق» للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج والذي اطلقته الوزارة قبل شهرين بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف حقق الكثير من الانجازات حتى الآن، حيث استفاد منه أكثر من 200 مشارك ومشاركة حتى الآن سواء من المواطنين أو المقيمين على أرض الكويت.



وأكد الضاعــــن في تصريحات لـ «الأنباء» أن برنامج «وفاق» عقد 8 دورات حتى الآن خلال الشهرين الماضيين بواقع دورة أسبوعيا تقدم بشكل مجاني منذ انطلاقها في 13 يونيو الماضي.



وأوضح أن نظام الدورات يعقد بواقع اسبوع للرجال وأسبوع آخر للنساء بالتناوب، لافتا الى ان العنصر النسائي كان له النصيب الاكبر في المشاركة في الدورات حيث تجاوز عددهن 120 مشاركة، متوقعا أن يزيد العدد والإقبال على هذه الدورات بعد العطلة الصيفية.



وأشار إلى ان هذه الدورات تتناول عددا من الأمور الزوجية المهمة، مثل الحقوق الشرعية والقانونية والحقوق الاجتماعية والأمور النفسية والمواضيع الخاصة بالمالية العامة للأسرة.



وأوضح د.الضاعن ان الدورة تستمر يومين يحصل بعدها المشارك على شهادة من وزارة العدل باجتياز الدورة.



وتابع: أحث عبر «الأنباء» الغراء المقبلين على الزواج وحديثي الزواج على المشاركة في هذه الدورات لما لها من اهمية قصوى في بداية الحياة الزوجية وترتيبهــا وتنسيقهــــا والتوافق بين الزوجين، سائلا الله عز وجل ان يديم على المقبلين على الزواج وحديثي الزواج وغيرهم دوام الحياة الزوجية وفق المحبة والوئام.