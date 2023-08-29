وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد، قال في مقدمته: بعدما تم صدور القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة توثيق الدورة المستندية لتحرير القراءات (كود الاجبار)، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - صورة من القرار الإداري رقم (74) لسنة 2022؟



2 - صورة من جميع الكتب والمراسلات الخاصة باللجنة؟



3 - هل قامت اللجنة المعنية بإعداد دراسة وتقديم تقرير حول عملها إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالدراسة والتقرير وجميع البيانات المتعلقة بهذا الشأن؟



4 - هل تم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتوصيات التي وردت بالتقرير وإذا لم يتم اتخاذ أي اجراء يرجى افادتي بالأسباب؟



5 - هل هناك رقابة على مدخلي المبالغ المالية الخاصة بالمستهلكين إذا كانت الاجابة بالإيجاب فهل هذه الرقابة من داخل وزارة الكهرباء والماء أم من خارجها؟ وما اساسها القانوني؟



6 - هل هناك مستخدمون لديهم صلاحية إلغاء مبالغ من النظام او إعادة مبالغ الى النظام؟



7 - هل تم اكتشاف حالات الغاء او إضافة مبالغ على المستهلكين مخالفة للحقيقة إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراءات القانونية التي تمت حيال ذلك؟



8 - هل هناك أكثر من رقم مستخدم وسري لنفس الموظف في النظام الآلي؟



9 - كشف بأسماء جميع المستخدمين مع صلاحية كل منهم وصفته على حدة في النظام الآلي للمستهلكين من تاريخ تشغيل النظام حتى تاريخ ورود السؤال.