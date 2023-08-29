وجه النائب د.بدر الملا سؤالين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية د.سعد البراك، نصا على الآتي:



السؤال الأول: جاء في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة في المحور الثالث (خلق فرص عمل وبناء القدرات) (برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة)، وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:



1- هل تم تحديث دراسة البديل الاستراتيجي؟ وكم تبلغ تكلفة البديل الاستراتيجي قبل الدراسة وتكلفته بعد الدراسة؟



2- تزويدي بالوظائف والتخصصات المستهدفة في رفع مستوى الرواتب في القطاع الحكومي؟ ورأي وزارة المالية تجاه تلك الزيادة.



3- كم تبلغ التكلفة المالية التقريبية سنويا في حال إقرار البديل الاستراتيجي؟ وكم يبلغ معدل الزيادة السنوية لمدة عشر سنوات؟



4- من أين سيتم تمويل الزيادة الناشئة عن إقرار البديل الإستراتيجي؟



5- في ظل عجز متوقع بقيمة 6.8 مليارات دينار للميزانية الخاصة بالسنة المالية 2023/2024 كيف ستتم معالجة ارتفاع الانفاق العام بسبب البديل الإستراتيجي؟



6- هـــــل سيكفـــي الاحتياطي العام لتغطية العجز الميزانية العامة في ظل سيولة أعلنت عن مقدارها في جلسة الحالة المالية؟ وفي حالة عدم الكفاية وفقا للأرقام التي أعلنتها في جلسة الحالة المالية فما طريقة المعالجة للتغطية من دون المساس بجيب المواطن؟



7- هل تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديث دراسة البديل الإستراتيجي ورفع الرواتب بنسب محددة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق مراجعة قيمة دعم العمالة والذي تصرفه الحكومة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان قيمة ما سيتم دفعه للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتعديل الهيكل المالي للأجور بما يعدل معه الفوارق في الدخول بسبب التفاوت في الأجور، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



(تم الاعتماد بتاريخ 15 أغسطس 2023)



السؤال الثاني: تمتلك الهيئة العامة للاستثمار العديد من الشركات الكويتية، وقد جاءت فكرة تأسيس الشركات أو المساهمة فيها لإدخال خدمات وفرض نوع من المرونة في اتخاذ القرار، وكذلك العمل على أسس تجارية وخدمية للمجتمع، وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:



1- ما عدد الشركات الحكومية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك فيها الهيئة ما نسبته على الأقل 40%، وما أسماء هذه الشركات موضحا معها أسماء ملاكها؟



2- كم عدد الشركات المملوكة لهيئة الاستثمار والتي حققت خسائر خلال آخر خمس سنوات مالية؟ موضحا اسم كل شركة وقيمة الخسائر السنوية وأسبابها.



3- كم يبلغ عدد الشركات الحكومية التي تبلغ فيها ملكية الهيئة 40% من رأس المال وحققت تلك الشركات أرباحا في السنوات الخمس الأخيرة؟ موضحا اسم كل شركة وقيمة الأرباح السنوية وأسبابها.



4- ما إجراءات الهيئة العامة للاستثمار في الجمعيات العمومية لتلك الشركات الخاسرة؟ هل قدم ممثلو الهيئة اعتراضات أو تحفظا على أداء تلك الشركات في الجمعيات العمومية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



5- تزويدنا بنسخ من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات التي تمتلك الهيئة ما نسبته 40% من رأسمال تلك الشركات للسنوات الخمس المالية الأخيرة.



6- هل توجد دراسات مالية أو فنية معتبرة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة أو للشركات التي لا توجد جدوى مالية وجودها؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



7- تزويدي بجدول يوضح قيمة أصول الشركات التي تمتلك الدولة في أكثر من 40% من رأسمالها لكل شركة على حدة وذلك بناء على تقييم المدقق الخارجي لهذه الشركات.



8- ما أسس ومعايير الهيئة في اختيار أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار؟