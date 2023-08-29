وجّه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال فيه: من المؤسف امتناع الهيئة العامة للرياضة عن صرف مكافآت تكريم اللاعبين المميزين الحاصلين على الميداليات المتنوعة في الدورات والبطولات الدولية رغم وجود لائحة لتكريم الرياضيين المتميزين في الألعاب الفردية والجماعية، وحرمان هؤلاء الأبطال خلال السنوات المالية من (2018) حتى (2021) بحجة عدم وجود ميزانية بالهيئة لمنح المكافآت المستحقة.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي:



1 - كشف بأسماء الأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات في الدورات والبطولات الدولية منذ السنة المالية (2018) حتى (2021)، على أن يتضمن الكشف الميدالية الحاصل عليها البطل الكويتي ونوع الرياضة والدولة التي أقيمت فيها البطولة وسنة حصوله على البطولة الدولية.



2 - ما الأسباب التي منعت الهيئة العامة للرياضة من صرف مكافآت تكريم اللاعبين المتميزين الحاصلين على الميداليات في الدورات والبطولات الدولية منذ عام (2018) حتى عام (2021)؟ وعلى فرض وجود مانع من الصرف بسبب عدم توافر ميزانية مخصصة لتكريم اللاعبين المميزين، فمن المسؤول خلال هذه السنوات عن عدم تضمين الميزانية وتخصيص مكافآت لهؤلاء الأبطال الذين حققوا إنجازات باسم الكويت ورفع اسمها خارجيا؟



3 - كيف سيتم تعويض هؤلاء اللاعبين الأبطال أصحاب الميداليات الذين حققوا إنجازات تستحق التكريم في الدورات والبطولات الدولية وفق لائحة تكريم اللاعبين منذ (2018) حتى (2021)؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فمن المسؤول عن هذا الإخفاق في التكريم، ولماذا يحرم البطل الكويتي من التكريم بسبب خطأ إجرائي من الهيئة العامة للرياضة.