عبدالكريم العبدالله



كشفت رئيسة الهيئة الطبية ورئيسة قسم الأشعة بمستشفى ابن سينا د.لمياء الصراف عن اجراء أكثر من 70 حالة «قسطرة» لـ «المخ» لعلاج مرضى «الجلطات الدماغية» من خلال تقنية «الأشعة التداخلية» منذ استحداث الخدمة في مارس من العام 2021، مشيرة الى أن هذا يعد انجازا طبيا للمستشفى ووحدة الأشعة التداخلية برئاسة د.بيتر بوسنجاكوفيتش ود.لازار لازوفتش. وذكرت د.الصراف في تصريح لـ «الأنباء» أن الجلطات الدماغية المسبب الثاني لحدوث حالات الوفاة في الكويت والعالم، لافتة إلى أن عملية إزالة الجلطات وفتح الشرايين عبر الأشعة التداخلية تعتبر أهم أنواع العلاج المتطورة وفق التوصيات العالمية للمرضى المصابين بجلطات الشرايين الكبيرة.



وأشادت د.الصراف بالجهود المتميزة التي يقوم بها الطاقم الطبي في المستشفيات العامة بمختلف التخصصات مثل «الأعصاب - التخدير - العناية المركزة - الأشعة - التخصصات الأخرى»، والذين يساهمون في رعاية مرضى الجلطات الحادة خاصة في تسهيل سرعة وصولهم الى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج في الوقت المناسب.