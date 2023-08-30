وجّه النائب شعيب المويزري 7 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز. ونصت الأسئلة الأربعة التي قدمها إلى وزير المالية بالوكالة على ما يلي:



السؤال الأول



بناء على قانون النقد وبنك الكويتي المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، فإن بنك الكويت المركزي يتقاضى فائدة من البنوك مقابل عمليات التمويل التي يقوم بها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - كم نسبة الفائدة التي يتقاضاها بنك الكويت المركزي ونسبة التغيير فيها منذ عام 1992 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 - كم يبلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها بنك الكويت المركزي من تلك الفوائد منذ عام 1992 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3 - هل يحتفظ بنك الكويت المركزي بتلك الفوائد المتحصلة أم يتم توريدها إلى خزينة الدولة أو لجهة أخرى؟ يرجى تزويدي بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بالإجابة عن هذا السؤال.



4 - هل سدد بنك الكويت المركزي أي ديون معدومة أو أقساط غير محصلة لأي من عملاء البنوك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما السند القانوني لذلك؟



5 - في حال مغادرة عملاء البنوك المحلية من الإخوة الوافدين الكويت دون أن يسددوا قروضهم أو التزاماتهم المالية تجاه البنوك المحلية هل سدد بنك الكويت المركزي أيا من تلك المديونيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما السند القانوني لذلك؟



6 - ما نسبة الفوائد التي تتقاضاها البنوك منذ 1/1/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسباب رفع نسبة الفائدة؟



السؤال الثاني



تقع على عائق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق الهدف المنشود من إنشائها، ومنها ضمان العيش الكريم للمتقاعدين والمتقاعدات، ومن أجل استدامة أصولها المالية (التي تعتمد على المبالغ المدفوعة من الدولة واشتراكات المؤمن عليهم)، ولأجل ذلك تقوم باستثمار جزء كبير من هذه الأموال لتحقيق أقصى عوائد تعود بالنفع على هذه المؤسسة، ثم المشتركين، وتعود أيضا بالنفع على المال العام. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسماء الشركات المحلية والعالمية التي قامت المؤسسة بالاستثمار فيها خلال السنوات العشر الأخيرة؟ متضمنا قيمة الاستثمار ومدته واسم الشركات التي تم الاستثمار فيها أو شراؤها بالكامل أو تملك جزء منها أو الشركات والملكيات التي تم التخارج منها، مع بيان اسم الشركات المحلية والعالمية وقيمة الاستثمار أو الشراء، وأسماء ملاك هذه الشركات وكبار مساهميها الذين تزيد مساهمتهم على 5% من أصول تلك الشركات.



2 - كشف تفصيلي عن الأرباح والخسائر أوالتخارج في تلك الشركات المحلية والعالمية.



3 - كشف تفصيلي عن جميع العمليات المالية للمؤسسة لدى البنوك المحلية وفروعها في الخارج والبنوك العالمية (إيداع - سحب - تحويل) خلال السنوات الخمس الأخيرة.



4 - هل جرى إلغاء أو إغلاق أي حساب بنكي يخص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة لدى أي بنك من البنوك المحلية أو فروعها في الخارج او البنوك العالمية؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يتضمن اسم البنك وفروعه والدولة والتواريخ المتعلقة بفتح أو إغلاق هذه الحسابات، مع قيمة المبلغ وتاريخ فتح الحسابات أو إغلاقها؟



السؤال الثالث



بالإشارة إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وبصفتكم الوزير المشرف على أعمال بنك الكويت المركزي. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



هل لغرفة التجارة والصناعة أي حسابات بنكية أو ودائع لدى البنوك المحلية أو فروعها في الخارج أو البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت؟ تزويدي بكشف تفصيلي عن العمليات المالية للغرفة شاملة (إيداع – سحب - تحويل) خلال السنوات الخمس الماضية في جميع البنوك العاملة بالدولة.



السؤال الرابع



من الطبيعي قيام الجهات الحكومية والوزارات والهيئات بإيداعات مخصصاتها أو إيراداتها المالية في البنوك المحلية كودائع أو حسابات بنكية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



كشف تفصيلي بالودائع والأرصدة لجميع الجهات الحكومية (وزارات - هيئات – مؤسسات - الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 25%)، على أن يتضمن هذا الكشف اسم الجهة، واسم البنك، وقيمة الودائع، ومدتها، وفائدتها، وتاريخ الإيداع، والرصيد، حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



سؤال إلى وزير الصحة



ونص السؤال الذي وجهه إلى وزير الصحة على التالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما الكيفية التي تتبعها وزارة الصحة في شراء الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية للوزارة؟ هل يتم الشراء بشكل مباشر من الشركات المصنعة أو عبر وكلاء الشركات المصنعة ومن يمثلهم؟ إذا كان التعاقد بشكل مباشر فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من العقود متضمنة (موضوع العقد – قيمته – طرفي العقد – مدة تنفيذه) خلال الفترة من 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وتزويدي بالترخيص الطبي الخاص باستخدام الأدوية، وإذا كان التعاقد عبر وكلاء وممثلي المصانع فإنني أطلب تزويدي بكشف يتضمن اسم الشركات المصنعة واسم وكلائهما أو ممثليها المحليين وصورا ضوئية من كل عقد مبرم.



2 - صورة ضوئية من الترخيص التجاري والسجل التجاري للوكلاء وممثلي المصانع التي تشتري أو تتعاقد معها وزارة الصحة وصورة ضوئية من عقد الوكالة خلال الفترة من 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



سؤال وزير الدولة لشؤون الإسكان



ونص السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان على التالي:



طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة الكيبلات الأرضية الجهد المنخفض والمتوسط لمدينة المطلاع السكنية، ونمى إلى عملي وجود تأخير في المناقصة وذلك لخلاف على تحديد المنتج الوطني – المحلي لتتم ترسية المناقصة، وقد خاطبت المؤسسة إدارة الفتوي والتشريع لأخذ الرأي في الفرق بين المنتج الوطني والمنتج المحلي وإبداء الرأي في المناقصة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - تاريخ طرح المناقصة، وتاريخ مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع، وهل تم الرد على مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص؟ وإذا لم يتم الرد فهل اتخذت المؤسسة أي إجراء لاستعجال الرد؟



2 - ما التاريخ الذي حدد في الخطة الزمنية للمؤسسة لإيصال التيار الكهربائي للضواحي التي لم يوصل التيار الكهربائي لها؟ وهل هناك أي تأخير في إيصاله؟ وفي حال وجود التأخير في إيصال التيار الكهربائي هل عالجت المؤسسة هذا التأخير لاستعجال إيصال التيار؟



سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة



ونص السؤال الذي وجهه إلى وزيرة الأشغال العامة على ما يلي:



بما أن الإدارة العامة للطيران المدني إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الماضي، وخلال توليكم هذه المسؤولية لاحظنا صدور الكثير من القرارات التي تستجوب السؤال عن أسبابها ومبرراتها. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما أسباب إنهاء تكليف المدير العام للطيران المدني في مايو 2023؟



2 - تردد أن إنهاء تكليف المدير العام للطيران المدني في تاريخ 25 مايو 2023 كان سبب رفضه توقيع أحد العقود التي تدور بعض الشبهات حولها، والتي بسببها أحيل المدير العام المكلف حاليا للتحقيق أكثر من مرة بناء على طلب من ديوان المحاسبة، يرجى تزويدي بجميع قرارات الإحالة إلى التحقيق، ونتائج التحقيق وكل المستندات المتعلقة بذلك.



3 - إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من جانب الدولة تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي قام عليه قضاؤه هو بالتأكيد شكل من أشكال الفساد الإداري كونه يعد تحديا للعدالة وتجاوزا على حكم قضائي صادر باسم أمير البلاد وحنثا بالقسم والأمانة التي يؤديها الوزير قبل توليه مسؤولية الوزارة، والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ جريمة جنائية يعاقب عليها المسؤول وفقا للقانون أيا كان منصبه بالعزل من الوظيفة والحبس، والأدهى من كل ذلك ان عدم تنفيذ الأحكام القضائية يؤدي إلى اهتزاز ثقة المجتمع والأفراد في الدولة وبالقضاء، وقد ورد إلينا أنكم أصدرتم قرارا وزاريا رقم 213 لسنة 2023 تنفيذا لحكم محكمة التمييز الصادر في تاريخ 3 يناير 2023، ثم أصدرتم قرارا وزاريا لسحب القرار المذكور (213 لسنة 2023) تحت مبرر رد إدارة الفتوى والتشريع، يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتموها بالتفاصيل والمستندات المتعلقة بهذا الحكم القضائي الصادر من محكمة التمييز.



4 - في 27 ديسمبر 2022 عقد اجتماع بين عدة جهات حكومية (وزارة الداخلية - والإدارة العامة للطيران المدني - ووزارة الأشغال العامة - ووزارة الكهرباء والماء)، وأفاد الحضور بتأكيد رفض الشركة الموردة (هواوي)، كما أفاد ممثل وزارة الداخلية بعدم توافق أجهزة هواوي مع أجهزة وزارة الداخلية (أجهزة الشبكة) بالقسمين المذكورين في كتاب الإدارة العامة للطيران المدني، فهل تمت ترسية المناقصة على المورد المرفوض عرضه لعدم التطابق؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع وكتاب الإدارة العامة للطيران المدني حول الموضوع ذاته.