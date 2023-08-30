وجه النائب فهد المسعود سؤالا لوزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز جاء كالتالي:



إيمانا منا بضرورة تطوير منظومة الطرق التي تعكس المنظور الحضاري للدول، وحتى لا نلجأ الى الحلول اللحظية والبديلة التي تكلف الدولة الجهد والمال، ولا تأتي غالبا بالنتيجة التي تواكب الطموح. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل وضعت الضوابط والمواصفات الدنيا التي يجب ان تتوافر لمنظومة الطرق في المدن الإسكانية بشتى أنواعها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها.



2 - هل أجريت مسارات بالشوارع الرئيسية خاصة بالنقل العام في المدن الإسكانية الجديدة مثل جنوب صباح الأحمد؟



3 - هل خُطط لمسارات خاصة للدراجات الهوائية، والمشاة وجسور المشاة، وذلك لتقليل الحوادث والتشجيع على ممارسة الرياضة؟



4 - هل حُدد مسار للقطار ومحطاته فيما لو نفذ مستقبلا؟



5 - هل جُهزت محطات قوى كهربائية للمدن الجديدة؟



6 - إذا كانت الإجابة بالنفي لأي مما سبق يرجى توضيح السبب والخطة البديلة لذلك.