ترسيخ جدوى الدراسة الدينية في أذهان الأجيال وأنها حاملة لجزء كبير من حضارة الأمة أمر ضروري

قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بشأن ابتعاث خريجي المعهد الديني. وجاء نص الاقتراح كالتالي:



المادة الأولى



مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة - القسم الأدبي - في أحقية الابتعاث لجميع التخصصات الأدبية لدى وزارة التعليم العالي.



المادة الثانية



يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.



المادة الثالثة



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن ابتعاث خريجي المعهد الديني على التالي: مع ملاحظة ما تقوم به وزارة التعليم العالي من عدم ابتعاث خريجي المعهد الديني، الأمر الذي يرمز الى التفرقة بين الشهادات الثانوية، والنفور من التوجه للتعليم الديني، مع العلم ان مستوى التعليم الديني في البلد يؤهل خريجيه لمواصلة دراساتهم في أي تخصصات أدبية، وعملا على ترسيخ جدوى الدراسة الدينية في أذهان الأجيال وأنها حاملة لجزء كبير من حضارة الأمة ولا يجوز تهميشها بأي حال، من أجل كل هذا جاء هذا الاقتراح بالقانون لينص في مادته الأولى على: «مساواة خريجي المعهد الديني مع خريجي الثانوية العامة - القسم الأدبي - في أحقية الابتعاث لدى وزارة التعليم العالي»، بالإضافة الى إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.