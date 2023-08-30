وجّه النائب أحمد لاري سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز حول ما أثير من لغط في شأن أعمال الصيانة في منطقة أعلى نفق الدروازة وتطوير تقاطع أعلى النفق، نظرا لتوقف أعمال الصيانة بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ووقوع ضرر إضافي عند التقاطع في منطقة حساسة من عاصمة الكويت، نظرا لوجود مراكز تجارية مهمة كالبنوك والمحال التجارية وسوق المباركية وغيرها من مكاتب رجال الأعمال.



وطلب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ متى أغلق التقاطع المروري أعلى نفق الدروازة، وما أسباب توقف العمل في المشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



2 ـ التقارير التي اعتمدت من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ومجلس الوزراء بشأن تحديد الخلل والحلول المقترحة.



3 ـ متى وقع عقد أعمال الصيانة للتقاطع أعلى نفق الدروازة أول مرة، وكم بلغت نسبة إنجاز أعمال الصيانة للمشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4 ـ ما صحة صدور تقرير من مركز الأداء الحكومي الذي أكد فيه أن آلية تنفيذ إصلاح النفق كانت خاطئة هندسيا؟



5 ـ هل في الوقت الحالي، وبعد إيقاف أعمال الصيانة بمشروع صيانة نفق الدروازة، يعد أعلى النفق آمنا من الناحية الهندسية والتقنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما مدى خطورة بقاء الأعمال متوقفة؟



6 ـ كم بلغت قيمة ما صرف على مشروع صيانة أعلى نفق الدروازة منذ بدء العمل فيه حتى تاريخ إيقاف المشروع؟



7 ـ هل بعد إيقاف العمل بمشروع صيانة أعلى نفق الدروازة ستعيد الوزارة طرح ما تبقى من المشروع بمناقصة جديدة أو إجراء أوامر تغييرية عليه؟ وفي حال طرح المشروع بمناقصة جديدة أو بموجب أوامر تغييرية على المقاول نفسه، كم القيمة المتوقعة لإنجاز باقي الأعمال، وكم المدة التي يحتاج اليها المشروع حينئذ؟



8 ـ متى من المتوقع إنجاز وإتمام باقي أعمال الصيانة وفتح التقاطع المروري في منطقة أعلى نفق الدروازة؟