كشف رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي النائب أ.د.حمد المطر عن أن هيئة شؤون الزراعة والثروة الحيوانية استجابت للقضية التي أثارتها اللجنة برئيسها وأعضائها بشأن موت الأشجار والزراعة داخل المناطق.



وبين المطر أنه وبعد اجتماع اللجنة البيئية منذ أسبوعين قد تعهدت بري الزراعات التجميلية داخل حدود كل منطقة، إذ انه لوحظ موت أكثر من 50% من المساحات الخضراء، مؤكدا انها قامت بتفعيل خطة طوارئ لمعالجة الزراعة التجميلية.



وأضاف المطر أن هيئة شؤون الزراعة ووفق كتابها الموجه للجنة بشأن هذا الموضوع بصدد تنفيذ خطة طوارئ الزراعات التجميلية بمناطق متفرقة بالكويت.



وأشارت الهيئة في كتابها إلى أن هذا الأمر يتطلب وجود اتفاقيات مفعلة وضرورة التنسيق المتبادل بين الجهات المختصة بهدف زيادة الرقعة الخضراء.



ولفتت الهيئة إلى أنه تم تحديد كميات المياه المستهلكة في المنطق السكنية من قبل الهيئة لري النباتات في تلك المواقع بعد أن تمت الموافقة من وزيرة الأشغال على المقترح لعمل دراسة وتحديد إمكانيات الجهات المختصة للتطبيق (الجمعيات).



وأضافت الهيئة أن هناك متابعة صيانة دورات المياه في الحدائق بالمناطق السكنية على أن يكون ذلك من قبل الجمعيات التعاونية.