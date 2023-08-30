عبدالعزيز الفضلي



فيما جددت وكيلة التعليم العام بالإنابة أنوار الحمدان الدعوة للمناطق التعليمية لتقديم تقرير عمل فرق المتابعة حول آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد،



طلبت وزارة التربية من مؤسساتها التعليمية الحفاظ على شكل العلم باعتباره رمزا للهوية الوطنية. وقال وكيل وزارة التعليم بالتكليف أسامة السلطان في تعميم اصدره، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: حرصا من وزارة التربية على المظهر العام لعلم الدولة في جميع المؤسسات التعليمية والجهات التابعة لها باعتباره رمزا للهوية الوطنية،



لذا، نود أن نوجه عنايتكم للآتي:



أولا: الإيعاز لكل القطاعات والإدارات التابعة لها بضرورة المحافظة على الشكل العام للأعلام الموجودة والتأكد من أنها جميعا بحالة ممتازة في جميع المنشآت والمؤسسات التعليمية.



ثانيا: العمل على استبدال التالف من الأعلام بصورة دورية، وذلك على وجه السرعة الممكنة.



ثالثا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.