لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الخدمة المدنية يتم تقييم المرشح من خلالها وفقاً لمعايير وعناصر محددة

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري، أن تعيين القياديين في الدولة يخضع لآلية وشروط وقواعد وإجراءات وفقا للمراسيم والقرارات المنظمة بدءا من ترشيح المستوفين للشروط من حيث التأهيل ومدة الخبرة والاشتراطات اللازمة وأخذ الموافقة المبدئية لمجلس الخدمة المدنية لشغل الوظيفة القيادية مرورا بخضوع المرشح للاختبار سواء عن طريق إحدى الجامعات التي تجري الاختبارات المعتمدة للسمات الشخصية وفقا للمعايير الدولية. وكذلك أمام لجنة وزارية منبثقة عن مجلس الخدمة المدنية يتم تقييم المرشح من خلالها وفقا لمعايير وعناصر محددة انتهاء برفع الأمر إلى السلطة المختصة تمهيدا لاستصدار مرسوم التعيين.