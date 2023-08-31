عاودت العملات الافتراضية التراجع خلال جلسة تداولات أمس، وذلك بعد ارتفاعها أول من أمس، مما دفع «البيتكوين» للصعود بأكثر من 6%، وصعدت «البيتكوين» في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي بعدما قضت محكمة استئناف أميركية أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية كانت مخطئة في رفض السماح لشركة الاستثمار في العملات المشفرة «جراي سكايل» بتحويل صندوقها الشهير لـ «البيتكوين» إلى صندوق استثمار متداول.



ويمكن أن يؤثر القرار على الشركات الأخرى التي ترغب في إنشاء صناديق استثمار متداولة لـ«البيتكوين» مثل «بلاك روك» و«فيدليتي».



وقد انخفضت «البيتكوين» خلال تعاملات أمس 1.47% عند 27448 دولارا، وفقا لبيانات «كوين باس»، كما تراجعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.92% عند 1720.22 دولارا، والريبل 1.61% إلى 53.06 سنتا.