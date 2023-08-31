أعلنت مجموعة إيكويت، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2023، حيث حققت إيرادات إجمالية بلغت 1.52 مليار دولار، مقارنة مع 2.24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، كما سجلت المجموعة صافي دخل بعد احتساب الضرائب بلغ 89 مليون دولار، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما قيمته 377 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 537 مليون دولار و855 مليون دولار على التوالي خلال عام 2022.



بالرغم من ظروف السوق المتغيرة التي واجهتها، إلا أن إيكويت تمكنت من المحافظة على الاستقرار في عملياتها بثقة ونجحت في بيع كامل إنتاجها وتواصل التعامل مع المشهد الاقتصادي بكل معطياته التي تفرز تحديات متعددة يسودها تباطؤ معدلات النمو العالمي. وفي مواجهة هذه البيئة الاقتصادية التفاعلية، أثبتت مجموعة إيكويت مرونتها ومقدرتها على تحقيق نتائج قوية.



وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت ناصر الدوسري: «حافظت الشركة على أداء تشغيلي متميز رغم أنها شهدت تراجعا في المبيعات والأرباح مقارنة بالفترات السابقة نتيجة توافر العرض للمنتجات تزامنا مع ظروف تدني أداء الأسواق، إلا أن النتائج والأرقام الحالية تعكس جوانب أخرى لقوتنا منها متانة مركزنا في السوق والتزامنا بالكفاءة التشغيلية».



وتابع الدوسري، بالقول: «مستفيدين من هيكل التكلفة التنافسي ومرافقنا الإنتاجية ذات المواقع الاستراتيجية، فقد استكملنا بنجاح العمرة الدورية لوحدة التكسير الأولى ووحدات الإنتاج للبولي إثيلين والإثيلين جلايكول والمرافق التابعة خلال الربع الأول مع الاستمرار في تلبية طلبات العملاء في المناطق الرئيسية».



وأشار إلى أن المجموعة واصلت وفق أولوياتها التركيز وبشكل استباقي على الفرص ذات القيمة الأعلى التي لا يزال الطلب الإقليمي قويا عليها، وبالتالي حافظنا على أداء ثابت ومنضبط على المدى القصير مع استهداف النمو وتحقيق تدفقات نقدية على المدى الطويل، ونحن واثقون من قدرتنا على مواصلة تحقيق أهدافنا المالية عبر الدورة الاقتصادية.



وأضاف: «بينما نواصل رحلتنا نحو الاستدامة تمر مجموعة إيكويت بمرحلة التخطيط لإعادة هيكلة استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع منهجية شمولية بيئية واجتماعية وحوكمة أنشطتها، ما يؤكد من جديد امتثالنا للمعايير الدولية والأهداف الإقليمية، ويعكس التزامنا بالتنمية المستدامة بكل أبعادها».